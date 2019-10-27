جماهير العين والجزيرة تشعل "تويتر"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشعلت جماهير العين والجزيرة، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل 5 أيام من مواجهة الفريقين في الأول من نوفمبر المقبل، والمقررة على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

وأطلقت جماهير العين، هاشتاق (#ليلة_الرقم_الصعب)، لترد جماهير الجزيرة، بهاشتاق (#عموري_الرقم_الصعب)، لتزيد أجواء الإثارة بين جماهير الفريقين، والتي تعتبر المواجهة مفترق طرق في المنافسة على درع الدوري.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريقين لم يسبق أن تعادلا سوى مرة وحيدة في آخر 10 مواجهات رسمية بينهم، وكان ذلك في الجولة الثامنة من دوري 2017-2018، حيث انتهت مباراة الفريقين 2-2 على ملعب استاد هزاع بن زايد يوم 18 نوفمبر 2017، وفي باقي المواجهات تبادل الفريقين الفوز.