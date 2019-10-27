مصالحة الجماهير.. شعار الجزيرة والوصل أمام كلباء والظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تختتم اليوم مباريات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم بإقامة مباراتين، ويستضيف الجزيرة فريق اتحاد كلباء في التاسعة مساءً باستاد محمد بن زايد، فيما يحل الوصل ضيفاً على الظفرة باستاد حمدان بن زايد عند السادسة و15 دقيقة، ورفع فريقا الجزيرة والوصل شعار مصالحة الجماهير عقب خسارتهما مؤخراً في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمام الإسماعيلي واتحاد جدة.



ويفتقد الجزيرة في مواجهة اتحاد كلباء كينو، وخلفان مبارك للإصابة، بينما يخضع مراد باتنا للمراقبة الطبية.ويغيب عن كلباء منصور البلوشي الموقوف بالبطاقة الحمراء.



وفي مباراة الظفرة والوصل، يأمل الظفرة استمرار انطلاقته الإيجابية التي نال عبرها 7 نقاط، ويفقد الفريق جهود البرازيلي بيدرو لنيله البطاقة الحمراء في مباراة عجمان،و يدخل الوصل المباراة بحثاً عن الفوز الأول الذي يعيد له الهيبة، ويمتلك الفريق نقطة واحدة في المركز الأخير.