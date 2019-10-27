البرازيلي سيرجيو مدرباً لدبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تعاقد نادي دبا الفجيرة مع البرازيلي سيرجيو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب محمد الخديم، الذي تمت إقالته أمس لتراجع نتائج الفريق خلال الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وسبق لسيرجيو تدريب عدة أندية، منها دبا الحصن ودبا الفجيرة والفجيرة والعروبة، وأكد المدرب الجديد أنه ليس غريباً على دبا، لافتاً إلى أن مهمته لن تكون سهلة. وتمنى سعيد الخطيبي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن ينجح سيرجيو في إعادة الفريق إلى دوري الخليج العربي، وكشف جمعة العبدولي مشرف الفريق، عن لعب مباراة ودية امام العروبة قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى.