فرحة الساحر

المصدر: الشارقة - عزالدين جادالله

شاركت جماهير الشارقة نجم فريقها لكرة القدم البرازيلي ايغور كورنادو، فرحته بالعيد الأول لميلاد نجله أنريكو «من مواليد الشارقة»، مؤكدة في تعليقاتها على مواقع التواصل الإجتماعي أنها تشارك كورنادو فرحته باعتباره أحد صناع السعادة للفريق بأهدافه المتميزة والمؤثرة في مسيرة الفريق.

وسادت أجواء من الفرحة الحفل العائلي المبسط الذي أقامه اللاعب وزوجته لنجلهما انريكو، وحرص الساحر ايغور على نشر صورة تجمعه ونجله وزوجته أثناء إطفاء شمعة عيد الميلاد على وسائل التواصل الاجتماعي، وحرصت أعداد كبيرة من محبي اللاعب على تقديم التهنئة لإيغور متمنين له السعادة.

وكان إيغور كورنادو نال الموسم الماضي جائزة أفضل لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي، ويحتل مركز الوصافة في قائمة هدافي الدوري برصيد 6 أهداف، بعد كودجو لابا محترف العين المتصدر بـ8 أهداف بعد إحرازه 4 أهداف في مباراة فريقه والفجيرة.