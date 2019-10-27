علي البدواوي للاعبي حتا: أداؤكم مشرف وارفعـوا رؤوسكم عالياً

المصدر: حتا-علي الظاهري

أعرب علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، عن فخره بمستوى الفريق الأول للكرة، بعد 5 جولات في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال: توهج كتيبة «الإعصار»، يعود إلى عوامل عدة، أبرزها تكاتف الجميع ضمن فريق عمل واحد، من لاعبين وجهازين إداري وفني، وعلى رأسهم المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، الذي وضع بصمته، وصنع فريقاً بحلة جديدة، مطالباً اللاعبين برفع رؤوسهم عالياً، بعد الأداء المشرف، خاصة في المباراة الأخيرة أمام الشارقة، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وأكد البدواوي أن حتا مؤهل للبقاء في دوري الخليج العربي مع الكبار، عطفاً على الأداء الممتع الذي يقدمه الفريق أمام مختلف الفرق، منهم الكبار، كما حدث في الجولة الماضية أمام الشارقة، حامل اللقب، وقدم «الإعصار» مباراة كبيرة، ترجمها بالتقدم بهدفين طوال 90 دقيقة من المباراة، على حساب بطل المسابقة، إضافة إلى المباراة في الجولة قبل الماضية أمام العين «زعيم» الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن حتا يقدم كرة قدم شاملة، بناء على العروض الأخيرة في بطولة الدوري.

وجهة نظر

وذكر البدواوي أنه لا يتدخل في الشؤون الفنية وعمل المدرب، ولكن بصفته مسؤولاً عن النادي، يحرص على الجلوس مع المدرب بعد كل مباراة، ويستمع إلى ملاحظاته وتعليقه، ويبدي وجهة نظره في حال كان لديه شيء، إلا أن القرارات الفنية في الأخير، بيد المدرب، باعتباره المسؤول الأول عن الفريق.

وأضاف: اجتماعي المستمر مع المدرب، يخفف من العبء النفسي له، ويشعره بالراحة، سواء في حالتي الفوز أو الخسارة، وذلك ما لمسته في الفترة الأخيرة، حيث إن المسؤولية مشتركة بين الجميع، علماً بأننا لا نحاسبه، بل نستمع لاحتياجاته، في حال كانت لديه أي مطالب.

مجهود

وتوجه البدواوي بالشكر إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل الظهور بالصورة المميزة في الفترة الأخيرة، مثنياً على جهود علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي للنادي، وحرصه على توفير جميع متطلبات النجاح للفريق.

ووجّه البدواوي رسالة إلى اللاعبين قائلاً: كرة القدم هي فوز وخسارة، والقادم أفضل، كنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق فوز ثمين على الشارقة بطل المسابقة وحامل اللقب، إلا أن المباراة أخذت منحى آخر في الخمس دقائق الأخيرة، وانتهت بالتعادل، كما أشكر فريق الشارقة على المباراة الكبيرة، وجميع أسرة النادي من إدارة وجهاز فني ولاعبين.

بصمات

وذكر البدواوي أن بصمات الجهاز الفني واضحة على الفريق، كما أن تصحيح بعض الأخطاء من مباراة إلى أخرى، تعكس العمل الناجح للجهاز الفني، ما يؤكد أن الفريق ماضٍ في الطريق الصحيح، مشدداً على ضرورة المحافظة على هذا التألق، ومواصلة حصد النتائج الإيجابية، حيث تنتظرهم مباراة أخرى مهمة أمام الوصل في الجولة المقبلة، على ملعب زعبيل.