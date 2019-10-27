البطائح.. النادي الشامل

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ترجم نادي البطائح الرياضي الثقافي، مفهوم «النادي الشامل» في أحسن صورة وبشكل نموذجي من خلال اهتمامه الرياضي بجميع الألعاب خلال فترة وجيزة لا تتعدى 6 سنوات، ولم يتوقف دور النادي على الجانب الرياضي فحسب، بل امتد لجوانب مجتمعية وثقافية، ورافق هذا المشوار القصير في فترته والكبير بما تحقق، طفرة نوعية في البنية التحتية للنادي من خلال المرافق والمنشآت التي تم إنجازها للنادي، بمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووضع مجلس إدارة النادي من جهته برئاسة حمد سالم بن حمودة الكتبي، توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، نصب عينيه بوضع خطط طموحة يكون عمودها الفقري الاهتمام بجميع الألعاب ومواكبة المبادرات المجتمعية ولعب دور حقيقي في مجتمع المنطقة.

ويواكب المشروع الجديد بنادي البطائح الثقافي الرياضي الطموحات التي تصبو الأندية إليها، وينعكس على رغبتها بشكل أكبر في الوصول إلى أفضل المراتب، والمحافظة على مكتسباتها.

وبدأ النشاط الرياضي في النادي عام 2013 وكانت الانطلاقة بلعبتين فرديتين وهما كرة الطاولة وألعاب القوى ثم توسع النشاط بتأسيس مدرسة كرة القدم وفريق 13 سنة وحدث تحول تدريجي في زيادة الألعاب.

كرة القدم

أصبح للنادي اهتمام كبير بكرة القدم حيث توجد جميع فرق المراحل السنية حتى فئة الشباب، وفي الموسم الحالي تم استحداث فريق أول لكرة القدم بمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدأ الفريق مشاركاته الرسمية في مسابقات اتحاد الكرة واستطاع في بداية هذا الموسم تصدر مجموعته والتأهل للمرحلة التالية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

الألعاب الفردية

على مستوى الألعاب الفردية يوجد بالنادي ألعاب القوى وتضم 40 لاعباً ولاعبةً وكرة الطاولة والدراجات الهوائية والشطرنج وتجرى خطة لاستحداث القوس والسهم والألعاب القتالية الجماعية.

الألعاب الجماعية

اهتم النادي بالألعاب الجماعية خلاف كرة القدم، وتم استحداث ألعاب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد من الموسم الماضي بواقع فئتين في كل لعبة وبلغ عدد اللاعبين الممارسين للألعاب الثلاث 139 لاعباً ثم قفز العدد إلى 250 لاعباً هذا الموسم بعد زيادة الفئات السنية لتصبح 4 فئات في كل لعبة، وبرز فريق كرة السلة منذ أول موسم له وحل في المركز الخامس للدوري العام.

كرة الصالات

وتعد كرة قدم الصالات من الألعاب الشهيرة في النادي، فالفريق دخل موسمه الثالث هذا العام ضمن منظومة اللعبة وحقق نجاحات منذ بداية تأسيسه حيث حل في المركز الخامس للترتيب العام في أول موسم ثم تقدم للمركز الثالث في ثاني مواسمه وواصل الفريق تطوره هذا الموسم ونجح في تحقيق إنجاز تاريخي بحصوله على أول لقب في تاريخ النادي وهو كأس الاتحاد التي توج بها بعد فوزه في جميع مبارياته.

مرافق النادي

بدأ النادي خلال مرحلة تأسيسه بإنشاء ملعب استاد كرة القدم بالنجيل الصناعي وتمت إضافة ملعب فرعي تم تشييده بالتعاون مع بلدية البطائح، ثم حدثت الطفرة الإنشائية وتطوير المنشآت بناءً على مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في عام 2014 بإقامة منشآت رياضية لأندية مليحة والبطائح والمدام، بالمنطقة الوسطى، وتم من خلالها بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي تشييد مدرج للاستاد الرئيس وتغيير أرضية الملعب من النجيل الصناعي إلى الطبيعي مع إضاءة تعد الأحدث كما تم إنشاء المركز الرياضي بالنادي ويضم صالة للألعاب ومسبحاً أولمبياً 50 متراً مع مدرج يتسع لـ800 شخص، وتم إنشاء ملعب فرعي جديد إضافة لمبنى لأكاديمية كرة القدم للأشبال ومدرسة الكرة.

كما يضم النادي ملعبين للكرة الطائرة، وملعباً لكرة السلة وآخر لكرة اليد، ضمن المشروعات التي تم تنفيذها لعدد من أندية المنطقة الوسطى بالإمارة، ضمن خطة متكاملة تضم 18 ملعباً خارجياً في نادي الشارقة وأندية المنطقة الوسطى بأرضيات وملاعب جديدة مع مختلف الأعمال المدنية الخاصة حسب المعايير الهندسية المعتمدة.

ويعد مشروع ملاعب كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة لنادي البطائح ضمن خطط المجلس التشغيلية في الأندية التابعة له، تنفيذاً لتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، من أجل تميز المرافق والمنشآت وفق أعلى المعايير، بما يساعد الأندية على تحقيق الطموحات، وتوفير كل المتطلبات لأندية الإمارة، وعمل مجلس الشارقة الرياضي على الاهتمام بمشروع الملاعب الخارجية لنادي البطائح الثقافي الرياضي، بما يشكل إضافة جديدة على مستوى الملاعب بالنادي بمتابعة من قسم المنشآت الرياضية بالمجلس، ضمن العديد من المشروعات في أندية الإمارة الأخرى، حيث تم العمل بالمواصفات الحديثة.

الطنيجي: أدوار تربوية ورياضية للنادي

قال الكابتن سعيد مطر الطنيجي، مشرف الألعاب الرياضي بنادي البطائح، إن العمل منذ تأسيس النادي يسير بشكل جيد في الاهتمام بالفرق بشكل متدرج وعلمي، فعلى صعيد كرة القدم، أوضح الطنيجي، الذي مارس الكرة لاعباً معروفاً في نادي الذيد، زيادةً على تأهيله العلمي خريج تربية رياضية، أنه حرص على زيارة المدارس في بداية تكوين الفرق بهدف استقطاب اللاعبين الموهوبين.

وقال الطنيجي إن خطتهم في ضم اللاعبين تتم وفق معايير محددة، وينفّذ النادي أدواراً تربوية ورياضية معاً، فالسلوك الرياضي القويم جزء من أهداف التعلم في النادي بالنسبة إلى اللاعبين لاس يما وهم صغار في السن.

وقال الطنيجي إن النادي ينفّذ حالياً خططه في فرق كرة القدم وفق نظام اتحاد الكرة في جميع الفئات، خاصة أن النادي توجد فيه جميع فرق المراحل حتى الفريق الأول.

رعاية متميزة

تم الإعلان قبل أيام عن رعاية متميزة يبرمها النادي أول مرة مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس» مدة عامين لفريقي كرة القدم الرئيس وفريق كرة الصالات مع دعم النادي بسيارة إسعاف، ووقع الاتفاقية شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وعبيد سعيد الطنيجي، أمين سر النادي، بحضور الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وحمد سالم بن حمودة الكتبي، رئيس مجلس إدارة النادي.

2012

أسس نادي البطائح في يوليو 2012 وتم إشهاره في الهيئة العامة للرياضة في أكتوبر من نفس العام، وعملت إدارة النادي منذ التأسيس على تشكيل فرق رياضية وفق رؤية ثاقبة تعتمد على استقطاب المواهب في مختلف الألعاب، وبدأ النادي تنفيذ هذه الخطة من العام التالي للتأسيس.

اهتمام ثقافي

ترجمت إدارة البطائح اسم النادي كـ«رياضي ثقافي» على أرض الواقع من خلال وجود مركز التدريب الثقافي الذي يضم مسرحاً ومركزاً للحاسوب وقاعة للدراسة لتعليم كبار السن في المنطقة. ويقيم النادي ورش عمل ودورات للمراحل السنية من لاعبي فرق النادي مع الاهتمام بالفعاليات الثقافية.

2019

نجح فريق كرة قدم الصالات بالنادي في نيل شرف أول فريق بالنادي يفوز ببطولة رسمية وكان ذلك نهاية سبتمبر هذا العام 2019 بعد تغلبه على خورفكان 6-1 في نهائي النسخة 11 وتغلب الفريق على منافسين أكثر منه خبرة مثل فوزه على الظفرة في نصف النهائي 3-1 وانضم الفريق لمنظومة كرة قدم الصالات في عام 2017.

الكتبي: النجاحات تُحسب للقيادة الرشيدة

أكد حمد سالم بن حمودة الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح أن التطور الذي حدث خلال الفترة الوجيزة للنادي، كان بفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم وتوجيهات سموه الكريمة، كما أثنى على التعاون الممتد مع مجلس الشارقة الرياضي في تحقيق الأهداف والخطط التي ينفذها مجلس إدارة النادي.

ووصف حمد سالم الكتبي، أن النجاحات التي تحققت بفضل دعم الحكومة الرشيدة واهتمامها بالشباب، وقال إن تركيزهم في الوقت الراهن على احتضان النادي للشباب والصغار من اللاعبين في بيئة مثالية ومناسبة تساعدهم تربوياً ورياضياً، وقال إن دخول فرق النادي في التنافس والبحث عن النتائج حالياً، هو نتاج للتخطيط السليم، فعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم، هناك اهتمام كبير به مثل بقية الألعاب وتم توزيع الأدوار في مجلس الإدارة بما تحتاجه هذه الفرق وكل عضو مجلس إدارة لديه مسؤولياته.

وأوضح حمد الكتبي، أن ناديه يبحث عن الإنجازات على مستوى النتائج ولكنه لن يتعجل ذلك، مشيراً إلى أن أهدافهم في فريق كرة القدم سوف تظهر بعد 3 سنوات بحسب الخطة الموضوعة مسبقاً ونحن عازمون على تمثيل النادي بشكل مشرف يرضي طموحاتهم وطموحات أبناء المنطقة.