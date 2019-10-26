فوز معنوي للحمرية والعربي في ختام تمهيدي الكأس

المصدر: متابعة – محمد فضل

أنهى فريقا الحمرية والعربي مشاركتهما في الجولة الأخيرة من تمهيدي كأس رئيس الدولة أمس بتحقيقهما لانتصارات معنوية قبيل انطلاقة مسابقة دوري الدرجة الأولى ، وأمطر الحمرية مرمى مسافي برباعية نظيفة تبادل في إحرازها كل من سعيد بن عبيد هدفين، وهدف لكل من راشد ناصر وبكاري كوني في الدقائق 14 ، 31، 34 ، 55 ليرفع الحمرية رصيده إلى 9 نقاط خلف البطائح وظل مسافي دون رصيد من النقاط.

وفي المباراة الثانية فاجأ العربي ضيفه الإمارات الهابط حديثاً من دوري الهواة وفاز عليه بنتيجة 2-0 وهو الانتصار الأول لممثل أم القيوين.

أحرز الهدفين كل من الكرواتي ايغور والبرازيلي الكسندر ق 8 ، 12 ليضع العربي أول ثلاث نقاط في رصيده وهو نفس رصيد الصقور ، وكان دبا الحصن بطل المجموعة الأولى قد تأهل لملاقاة العين فيما يواجه البطائح متصدر الثانية فريق كلباء في دور الـ 16 .