دبا الفجيرة يقيل مدربه الخديم ويعين سيرجيو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تعاقد نادي دبا الفجيرة مع المدرب البرازيلي سيرجيو. وذلك خلفا للمدرب محمد الخديم الذي تمت إقالته اليوم في أعقاب تراجع نتائج الفريق خلال مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة، والتي لم يحقق فيها النواخذة إلا فوزا يتيما على العروبة.

حضر توقيع العقد مع المدرب الجديد سيرجو بدار النادي كل من سعيد راشد الخطيبي نائب رئيس مجلس الإدارة وراشد بن عبود المدير التنفيذي. ورحب الخطيبي بالمدرب الجديد الذي سبق له الإشراف على تدريب عدة أندية منها دبا الحصن ودبا الفجيرة والفجيرة والعروبة. متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة وأن ينجح في إعادة النواخذة من جديد إلى دوري الخليج العربي. مشيرا إلى أن المدرب الوطني محمد الخديم لم يوفق مع الفريق. وأشار الخطيبي إلى أن دبا سيقيم معسكره الداخلي الذي ينطلق اعتبارا من يوم غد في إمارة الشارقة. حيث يستمر المعسكر حتى يوم الجمعة المقبل. ويتضمن إقامة مباراة ودية مع العروبة، تسبق انطلاقة دوري الدرجة الأولى في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

من جانبه أكد المدرب سيرجيو أنه ليس بغريب على دبا التي عمل فيها لأكثر من موسم. لافتا إلى أن مهمته الجديدة لن تكون سهله. وقال: "أتمنى أن أوفق في قيادة الفريق من جديد وإعادته إلى دوري الأضواء والشهرة".