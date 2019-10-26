بني ياس يطالب بتحكيم أجنبي عبر بيان "فاض الكيل"

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

دعا نادي بني ياس إلى الاستعانة بحكام أجانب في مباريات دوري الخليج العربي عبر بيان رسمي أصدره عقب ساعات من مباراته أمام خورفكان في الجولة الخامسة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال النادي في بيان ساخن حمل عنوان "فاض الكيل"، إنه لا يوجد ما يمنع الاستعانة بالأجانب لإدارة المباريات وإن دوريات أخرى تقدم على ذات الخطوة.

وأشار البيان إلى أن حكم مباراة "السماوي" أمام خورفكان ألغى مجهود الفريق لأنه نقض هدف سلطان الشامسي دون وجود مبرر، وأنه تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لمصلحتهم عندما لامست الكرة يد مدافع الفريق المنافس.

وذهب النادي إلى أبعد ذلك، بإشارته إلى ما حدث في مباراة الجولة الرابعة ضد شباب الأهلي، مبيناً أن محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي اعتدى على اللاعب بيدرو كوندي أمام الجميع مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدا أن مرزوق استحق على ذلك الطرد وشهر سجن، وجاء في البيان: في مباراة الوحدة تم احتساب أخطاء وهمية وضربات جزاء من الخيال فقط.

وشدد نادي بني ياس على أنه لن يصمت ولن يقف مكتوف الأيدي بعد اليوم، وجاء في البيان الذي ينتظر أن يكون له ما بعده:



يا أهل الخير فاض بنا الكيل من التحكيم وما يحدث فيه، فاض بنا الكيل من الظلم البين الواضح للجميع إلا حكام المباريات ولا أهل "الفار" أمام الشاشات، بني ياس خسر خمس نقاط في مباراتين متتاليتين أمام شباب الأهلي وخورفكان دون أي إحساس بالمسؤولية أو حتى الشعور بالخجل من الخطأ.

وأضاف "في مباراة الأهلي ضرب محمد مرزوق لاعبنا بيدرو في مشهد واضح للجميع هو ضرب مع سبق الإصرار والترصد يستحق عليه لاعب شباب الأهلي الطرد وشهر سجن كما يقول إخواننا المصريين، فلا فعل الحكم ذلك ولا قالت اللجنة هذا، ومر الأمر مرور الكرام، قتلونا دون أن يهتز لهم جفن، والغريب أن الأخطاء في المباراة نفسها لم تتوقف فهدف الأهلي الأول كان أصله خطأ واضحا للكفيف الذي لا يرى، ومع ذلك مرت الأخطاء دون حساب ولا عقاب".

وأشار البيان "نحن في بني ياس اعتقدنا أن الأمور ستسير إلى الأفضل بعد أداء سيء من التحكيم وظلم بين لفريقنا في مباراتي شباب الأهلي ومن قبله في مباراة الوحدة حيث تم احتساب أخطاء وهمية وضربات جزاء من الخيال فقط".

وأكد "في مباراة خورفكان تم إلغاء هدف لنا واضح وتم تبريره بعيداً عن القانون، بداعي حجب الرؤية عن حارس المنافس أثناء التسديد وهذا غير صحيح على الإطلاق لاعب بني ياس يقف بجوار لاعب خورفكان والحارس في مرماه يبعد عنه بمسافة كبيرة، السؤال لماذا لاعبنا هو الذي حجب الرؤية عن الحارس ولماذا لم يذهب البعض إلى أن الحارس هو من وقف في مكان خاطئ؟ لاسيما وأن المسافة بين اللاعب والحارس قد تصل إلى أكثر من ست ياردات".

وواصل البيان "كما تغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء لصالحنا بعد لمس مدافع خورفكان الكرة بيده داخل منطقة الجزاء رغم أن التعديلات الجديدة تقول إن أي لمس للكرة باليد داخل منطقة الجزاء يتم احتسابه دون تردد سواء كان اللمس متعمدا أم لا".

وأضاف "بعد أخطاء اليوم وإلقاء مجهود فريق كامل وجهاز فني على الأرض لن نصمت لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أناس لا يشعرون بالمسؤولية وتحليل تحكيمي في التليفزيونات يحلل حسب لون القميص لا حسب الحالة ولا بأحكام العقل والضمير".

وأكد "نعم نريد حكاماً أجانب لا نرى عيباً في ذلك غيرنا يفعلها وغيرنا دوريهم أفضل من دورينا، لا نفهم السر في عدم الاستعانة بقضاة ملاعب من خارج الديار يا أهل الحكمة والاختيار".

وأشار "أعتقد أنه لا دخل بالوطنية في هذا الشأن إطلاقاً إنها رياضة لا شيء غير ذلك وإذا كان الأمر يحسب بهذا المنطق لماذا نستعين باللاعبين الأجانب ولا نحافظ على لاعبينا ونعطيهم الفرصة كاملة بدلا من اختيارات مدرب المنتخب الوطني التي تأتي معظمها من على دكة بدلاء الأندية بسبب وجود الأجانب في الملعب والتشكيلة الأساسية".

واختتم البيان "لا نعرف لمن نوجه حديثنا؟ لكن يا هؤلاء الذين تجلسون في مناصبكم نناشدكم لكرة الإمارات .. لا نريدها من إخفاق إلى إخفاق، أغيثونا، أغيثونا ممن يعبث بكرتنا وبمجهودنا وبمستقبل أبنائنا فقد طفح الكيل .. واياكم وطفح الكيل إذا زاد عن الحد".