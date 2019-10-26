طائرة العين تعيد فيسكو إلى الإمارات

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

تعاقد نادي العين مع المونتنيجري فيسكو، مدرب منتخبنا الوطني الأول الأسبق، لتولي قيادة الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي، ليعود مجدداً للتدريب في الدولة، ويأتي التعاقد مع فيسكو خلفاً للمدرب اليوناني إيوان كالمازيدس، والذي تمت إقالته عقب خسارة الفريق نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أمام النصر.

وقامت إدارة النادي، بإنهاء عقدي اللاعبين الأجنبيين الكندي تايلور، والأرجنتيني لويس، وأبقت على الألباني قدري، وتجري حالياً مفاضلة بين أكثر من لاعب، للتعاقد مع أجنبيين بديلين، استعداداً لبدء رحلة «الزعيم» للدفاع عن درع الدوري العام الذي تُوج به الموسم الماضي.