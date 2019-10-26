النصر.. «عميد الديربي»

المصدر: متابعة: علي الظاهري - محمد فضل - أحمد عيسى

حقق فريق النصر أمس فوزاً ثميناً على شباب الأهلي 1 - 0 في مباراة الديربي بين الفريقين باستاد آل مكتوم لحساب الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، سجل الهدف الإسباني نيغريدو في الدقيقة 60، واستحق النصر لقب «عميد الديربي» لأدائه المميز وحصده الفوز، وهو الانتصار الثاني على التوالي لـ «العميد» تحت قيادة مدربه كرونوسلاف، ووصل النصر إلى 7 نقاط، بينما تجمّد رصيد شباب الأهلي عند 10 نقاط وتراجع ثالثاً.



وشهدت المباراة إلغاء الحكم هدف شباب الأهلي الذي سجله لوفانور بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR» وأكمل شباب الأهلي المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد البرازيلي ليوناردو في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة تكريم اللاعب محمد قيس «6 سنوات» الذي قام بركلة البداية ضمن مبادرة رابطة المحترفين لدعم مرضى السرطان. كما تابع المباراة من المدرجات الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا.



وفي ملعب الفجيرة عزف فريق العين سيمفونية رائعة وتغلب على الفجيرة بنتيجة قياسية 7 - 1، وجاء رد «الزعيم» قاسياً على تقدم «الذئاب» بهدف البرازيلي جوناثان في الدقيقة 39، من خلال تسجيل 7 أهداف ، أحرز منها التوغولي لابا كودجو 4 اهداف «سوبر هاتريك» في الدقائق 41 و57، و68، و86، وأضاف كل من مهند العنزي وكايو والبديل جمال معروف 3 أهداف في الدقائق 53، 66، 79، وألغى الحكم هدفاً للفجيرة في الدقيقة 10 بعد الرجوع إلى «VAR». وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 12 نقطة وصيفاُ وتصدر لاعبه لابا كودجو ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف.



وتعادل بني ياس وخورفكان 1-1، في المباراة الأولى للمدرب غوران مع «أبناء الخور»، تقدم بني ياس بـ«نيران صديقة» عن طريق مدافع خورفكان روبسون في الدقيقة 51، وأدرك خورفكان التعادل ببصمة بسمارك فييرا في الدقيقة 55، وألغى الحكم هدفاً لبني ياس بعد العودة إلى «VAR».

