وليد اليماحي.. عودة الذاكرة والابتسامة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

ساعات طويلة مرت دهراً على أسرة لاعب عجمان وليد عبدالله اليماحي، ومسؤولي النادي، ما بين إصابته في مباراة فريقه مع الوحدة في الدوري، وإعلان د. طارق صادق طبيب النادي استعادة اللاعب ذاكرته بشكل كامل وسلامته من أي إصابة في الرقبة.

وكان اليماحي نقل إلى مستشفى خليفة في عجمان مساء أول من أمس نتيجة سقوط قوي بالملعب فقد على أثره الوعي، وكان للتدخل الطبي السريع بالملعب من خلال الدكتور أحمد تركي طبيب الوحدة والدكتور طارق صادق أثره في تخفيف آثار الإصابة، وتمت إفاقة اللاعب خلال دقيقتين ولكنه كان فاقدا للذاكرة، ووضعه د. طارق على مثبت للفقرات في سيارة الإسعاف التي نقلته للمستشفى ،وأكدت الفحوصات حدوث ارتجاج من الدرجة الأولى أدى لفقدان اللاعب الذاكرة.

وتم حجز اليماحي 24 ساعة للملاحظة، وبدأت ذاكرته تعود في وقت متأخر من الليل، وتحدث لإحدى القنوات الفضائية مطمئناً أسرته، قبل أن يؤكد د. طارق صادق أمس استعادته الذاكرة بنسبة 100%.