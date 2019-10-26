«الحصن» يتأهّل للقاء العين في الكأس

المصدر: متابعة - محمد فضل

تأهل دبا الحصن إلى دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بحسمه صدارة المجموعة الأولى بالدور التمهيدي، بتعادله أمس مع الذيد 2 - 2، ووصوله للنقطة 11 وضرب الفريق موعداً مع العين في دور الـ16 وفق القرعة التي أجراها اتحاد الكرة. وسجل هدفي دبا الحصن كل من تافادزوا وعبدالله موسى في الدقيقتين 29، 68 وللذيد محمد علي وخليفة القايدي في الدقيقتين28 ،73.

من ناحية أخرى فاز مصفوت على العروبة 4 - 1 وتعادل التعاون ودبا الفجيرة 1 - 1، وتختتم اليوم مباريات الدور التمهيدي بمباراتين بالمجموعة الثانية ويلتقي مسافي مع الحمرية والعربي مع الإمارات.