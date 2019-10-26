إسماعيل مطر: تألقي ليس رداً على مارفيك

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

نفى الدولي إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة أن يكون تألقه في مباراة عجمان وقيادته لفريقه لقلب النتيجة من صفر -2 لفوزٍ غالٍ وعريض 4-2، فيه أي نوع من الرد من جانبه على الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الذي شاهد المباراة في استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، لكونه لم يضعه في قائمة المنتخب خلال المباريات الثلاث الماضية، وقال مطر بعد مباراة عجمان، إنه من أكثر الداعمين لمارفيك وللاعبي المنتخب، وقال إن خسارة المنتخب أمام تايلاند ليست مقياساً ومن الواجب دعم المنتخب بكل قوة.

وأوضح مطر أن مارفيك في حاجة لاكتشاف اللاعبين أكثر من خلال المباريات، رافضاً وضع أي تقييم على زملائه لاعبي المنتخب من العناصر الشابة، مؤكداً أنهم لاعبون شبان يفترض ألا نقسو على أي منهم عندما يحدث خطأ وهم في بداية مشوار خبرتهم الدولية، وقال إن المنتخب سيكون وضعه أفضل مع عودة عموري وخليل لمستواهما وفي وجود علي مبخوت.

من جهته أكد الإسباني مانويل خمينيز المدير الفني للوحدة، أن هدف تقليص الفارق الذي أحرزه إسماعيل مطر فتح الطريق لقلب النتيجة، ووصف المباراة بالصعبة، وقال إن نقطة التحول الحقيقية كانت في التركيز العالي وعدم التأثر بما حدث في البداية.

أما أيمن الرمادي مدرب عجمان فاعترف بأن فريقه لعب أسوأ شوط خلال مشواره مع الفريق المستمر لأربعة سنوات، وقال إن هدف الوحدة الأول ثم إصابة مدافع فريقه وليد اليماحي كان نقطة تحول أساسية في النتيجة.