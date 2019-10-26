الفلاسي: عفواً كورنادو.. لسنا «برشلونة»

المصدر: حتا - علي الظاهري

أكد ناصر حسن الفلاسي مدير فريق حتا، أن فريقه يحترم جميع فرق الدوري بما فيها حامل اللقب الشارقة والذي تعادل مع «الإعصار» في المباراة الأخيرة بهدفين لمثلهما في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن البرازيلي ايغور كورنادو محترف الشارقة استفز اللاعبين بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، وقال مخاطباً اللاعبين بغرور: «لم تحترمونا.. وأنتم على اعتقاد بأنكم برشلونة».

وأضاف الفلاسي لـ«البيان الرياضي»، إن مثل هذه التصرفات الفردية لا تعكس الروح الرياضية وقد تتسبب في خلق مشكلات لا داعي لها بين اللاعبين.

وأردف مدير فريق حتا قائلاً: عفواً كورنادو.. لسنا برشلونة، ونادي حتا يكن الاحترام والتقدير لكيان نادي الشارقة الكبير، وحتا لا ولن يقلل من شأن أحد الفرق إطلاقاً. ومن ناحيته أعرب اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا عن سعادته بأداء فريقه، وقال إن فارق الخبرة وراء عدم اكتمال النهاية السعيدة والاكتفاء بالتعادل.

من جهته، هنأ عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، فريق حتا، واعترف بأن المباراة لم تكن سهلة و الأفضلية كانت لفريق حتا، الذي استحق نتيجة أفضل.