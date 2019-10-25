ديربي دبي "أزرق"

المصدر: دبي-علي الظاهري، تصوير: سالم خميس

حقق فريق النصر فوزاً ثميناً بهدف دون مقابل على حساب شباب الأهلي في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين اليوم على إستاد آل مكتوم لحساب الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

ويعتبر الانتصار هو الثاني على التوالي لـ "العميد" تحت قيادة المدرب الجديد كرونوسلاف يورتشيتش، مما ساهم في رفع رصيد النصر إلى 7 نقاط بينما تجمد رصيد شباب الاهلي عند 10 نقاط.

سجل هدف "العميد" الإسباني ألفارو نيغريدو في الدقيقة 60.

جاءت المباراة حذرة من الطرفين في البداية ولم ترتق إلى الإثارة المطلوبة في الشوط الأول الذي شهد أفضلية نسبية لشباب الاهلي ترجمها الضيوف بالوصول إلى مرمى العميد في أكثر من هجمة أثمرت إحداها عن هدف هنريكي لوفانور الذي تم إلغاؤه بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد بسبب وجود دفع على مدافع النصر سعيد سويدان.

واستمر صمت الشباك في الشوط الثاني لغاية الدقيقة 60، واستطاع نيغريدو أن يضع فريقه في المقدمة بعد تسجيله هدفا جميلا بمقصية رائعة في الهواء.

وأكمل شباب الأهلي المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد البرازيلي ليوناردو بسبب دهسه المدافع محمد عايض في الدقيقة 76.

وواصل أصحاب الارض الضغط، وكاد "العميد" أن يعزز رصيده من الأهداف لولا يقظة الحارس ماجد ناصر وصلابة دفاع الضيوف.

وشهدت المباراة تكريم اللاعب محمد قيس البالغ من العمر 6 سنوات، حيث قام بتنفيذ بركلة البداية، وذلك ضمن مبادرة رابطة دوري المحترفين لدعم مرضى السرطان. كما تابع المباراة من على المدرجات مدرب منتخبنا الوطني الهولندي بيرت فان مارفيك.