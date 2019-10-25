ليكو: العين استحق الفوز ولم أتوقع تسجيل 7 أهداف

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد الكرواتي، إيفان ليكو مدرب العين ان فريقه استحق الفوز على الفجيرة، لافتاً الى أن المباراة لم تكن سهلة على الاطلاق وتقاسم الفريقان نتيجة الشوط الأول لعباً وأداء، حيث فوجئنا بتكتيك الفريق المضيف وطريقة لعبهم في شوط اللقاء الأول لكننا استطعنا العودة مع انطلاقة شوط المدربين وتمكنا من تسجيل ستة اهداف، مشيداً بكافة لاعبي الفريق لكنه خص كلاً من التوغولي لابا مسجل أربعة اهداف "سوبر هاتريك" وزميله بندر الأحبابي الذي تمكن من صناعة أربعة اهداف اثناء المباراة .

وذكر ليكو أن الفجيرة لم يكن سيئاً لكن العين كان الأفضل وأنه لعب على أخطاء الفريق المنافس، واصفاً النتيجة التي انتهت عليها المباراة بالكبيرة ، ملمحاً الى انه لم يتوقع ان تنتهي المباراة بهذه النتيجة وذلك من واقع ما قدمه الذئاب في الحصة الأولى .

وأقر ليكو بوقوع لاعبي فريقه في بعض الأخطاء خصوصاً في الخط الخلفي وسيقوم بتصويبها قبيل مواجهة الجزيرة يوم الجمعة المقبل ، كما رفض الحديث في الوقت الحاضر عن تفكيره في التتويج بالبطولة بقوله " نحن مازلنا في شهر نوفمبر " ، مضيفا" ان المسابقة لن تكون سهلة وعلينا التركيز فقط في كل مباراة وعندما يأتي شهر ابريل يكون السؤال حينها عن الفوز بدرع الدوري لكن حالياً من الصعب التكهن ببطل المسابقة ، وسنأخذ كل مباراة على حدة".

ووجه شكره لجماهير العين التي رافقت الفريق من دار الزين للفجيرة معرباً عن امله في تواجدهم خلال لقاء الديربي امام الجزيرة والذي يحظى بدرجة كبيرة من الأهمية في أروقة الزعيم .