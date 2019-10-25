العين يعزف "السلم السباعي" في مرمى الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل، تصوير – زيشان اأحمد

نصب فريق العين سيركاً من الأهداف في مرمى الفجيرة بعد أن فاز عليه في عقر الدار بنتيجة قاسية تسجل لأول مرة في دوري الخليج العربي 7 -1.

ولم يجد الزعيم أية صعوبة في التفوق على الذئاب، الذين تقدموا بالهدف الأول عبر البرازيلي جوناثان ق 39، لكن الرد كان قاسياً من نجوم العين الذين تمكنوا من إيداع سبعة أهداف ملعوبة سجل منها التوغولي لابا كودجو "سوبر هاتريك" في الدقائق، 41، 57، 68، 86، وهدف لكل من مهند العنزي وكايو والبديل جمال معروف ق53، 66 ،79، ليرفع العين رصيده من النقاط الى 12 نقطة محتلاً الوصافة بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند 6 نقاط، وتصدر محترف العين لابا ترتيب الهدافين برصيد 8 اهداف.

بدأت المباراة سريعة من الطرفين ولم تستمر فترة جس النبض سوى دقائق معدودة بعد أن تمكن محترف الفجيرة البرازيلي جوناثان من وضع فريقه في المقدمة في الدقيقة العاشرة، لكن تقنية الفار تدخلت للمرة الأولى وألغت الهدف بحجة تواجد المدافع فهد سبيل الذي صنع الهدف "الملغى" في خانة التسلل لحظة استلامه للكرة، لتحتج جماهير الفجيرة على حكم المباراة يحيى الملا.

وكاد محترف العين البرازيلي كايو أن يفتتح باب التسجيل من الكرة الرأسية التي مرت بمحاذاة العارضة ق 30، ورد عليه مواطنه جوناثان محترف الذئاب بكرة خطرة سببت متاعب لحارس العين خالد عيسى، الذي أبعدها على دفعتين.

ورفض نجم الشوط الأول جوناثان مغادرة فريقه لغرف تبديل الملابس من دون أن يضع بصمته الأولى في المباراة بعد أن تقدم لفريقه في الدقيقة 37، لكن فرحة الفجيرة لم تستمر سوى 4 دقائق فقط بعد أن تمكن الخطير لابا كوجي محترف الزعيم من إدراك التعادل ق 41 من ضربة رأسية فشلت كل محاولات حارس الفجيرة عبد الله التميمي في انقاذها، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل بهدف.

شوط الأهداف

ومع انطلاقة شوط المدربين، تمكن لاعب العين مهند العنزي من وضع فريقه في المقدمة بعد اأن سجل الهدف الثاني من ضربة رأسية، مستفيداً من ركنية محمد عبد الرحمن ق 53.

هدف أشعل مدرجات الزعيم وعاد ملابا وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للعين بعد أن حول عرضية الأحبابي بذكاء في مرمى الفجيرة,

ورفع البرازيلي كايو غلة فريقه من الأهداف وأحرز الرابع من ضربة رأسية ق 66 وعاد لابا وأحرز هدفه فريقه الخامس ق 68، وتمكن البديل جمال معروف من إضافة السادس ق 79 واختتم لابا مهرجان الأهداف بعد أن سجل هدف فريقه السابع الذي انتهت عليه المباراة المثيرة بين الفجيرة والعين.