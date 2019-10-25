تعادل عادل يفصل بين السماوي وخورفكان

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

تعادل بني ياس وضيفه خورفكان 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة لحساب الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي بعد مواجهة متوسطة الأداء انتهت بنتيجة عادلة للفريقين.

ومثلت المباراة التحدي الأول لمدرب الفريق الضيف الصربي غوران، الذي تجاوز المهمة الأولى بنجاح أمام الفريق الذي دربه قبل موسمين.

وجاء تقدم بني ياس بنيران صديقة عندما سدد هدافه بيدرو كوندي كرة قوية اصطدمت بمدافع خورفكان البرازيلي روبسون، وولجت الشباك في الدقيقة 51 لتشتعل المواجهة خاصة من جانب خورفكان الذي نجح في الرد سريعا بهدف التعادل عند الدقيقة 55 بواسطة نجمه بسمارك فييرا الذي لعب ضربة رأسية قوية سكنت شباك فهد الظنحاني.

وبعدها تبادل الفريقان الهجمات بحثا عن نقاط الفوز، وتمكن لاعب بني ياس سلطان الشامسي من هز شباك خورفكان لكن تم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقائق الأخيرة تقاسم الفريقان السيطرة على الكرات والهجمات، وسط حماس كبير من الجماهير لكن صافرة الحكم حسمت المواجهة بإعلان النهاية، التي منحت كل فريق نقطة بالتعادل الإيجابي، ليرفع بني ياس رصيده إلى 6 نقاط وخورفكان إلى نقطتين.