كايرز: جاهزون لمواجهة كلباء بدنياً وذهنياً

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أكد مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة اتحاد كلباء بعد غداً في الجولة الـ 5 للدوري.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع مؤقتاً بـ 7 نقاط، وكلباء في الترتيب 12 بـ 3 نقاط".

وقال: التحضيرات تسير بشكل جيد عقب العودة من مدينة الإسماعيلية المصرية، والتي شهدت لقاء الجزيرة والإسماعيلي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وسيغيب عن المباراة البرازيلي ماركوس كينو، وخلفان مبارك للاصابة، بينما يوضع مراد باتنا تحت الملاحظة الطبية، وسنراقب إمكانية مشاركته من عدمه.

وأوضح كايزر أن اتحاد كلباء يمر بمرحلة جيدة بعد تغيير الجهاز الفني وتحقيقه الفوز في الجولة الماضية أمام الفجيرة 1/0، وعليهم التعامل مع مجريات المباراة بذكاء وتركيز، مشيراً إلى أنهم يمتلكون خط هجوم مميزا، بالإضافة إلى دفاع منظم، وفي جميع الأحوال الجزيرة فريق كبير وقادر على تحقيق الفوز.

وإشار كايزر إلى أن فريقه يخضع لجدول مباريات مزدحم نظراً لاستحقاقات الفريق في الدوري وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، لكن هذا الأمر ليس عذرا لأن الجزيرة يمتلك تشكيلة مميزة من اللاعبين القادرين على التعامل مع أي ظروف.