دبا الحصن يضرب موعداً مع العين بدور الـ 16 للكأس

المصدر: متابعة - محمد فضل

تأهل دبا الحصن إلى دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بحسمه صدارة المجموعة الأولى بالدور التمهيدي ، بتعادله اليوم مع الذيد 2 - 2 ،ووصوله للنقطة 11 وضرب الفريق موعدا مع العين في دور الـ 16 وفق القرعة التي أجراها اتحاد الكرة.

سجل هدفي دبا الحصن كل من تافادزوا وعبد الله موسى في الدقيقتين 29 ، 68 وللذيد محمد علي وخليفة القايدي في الدقيقتين 28،73 .

من ناحية أخرى فاز مصفوت على العروبة 4 - 1 وتعادل التعاون ودبا الفجيرة 1 - 1 ، وتختتم غداً مباريات الدور التمهيدي بمباراتين بالمجموعة الثانية ويلتقي مسافي مع الحمرية والعربي مع الامارات .