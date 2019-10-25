وليد اليماحي يسترد ذاكرته في مستشفى خليفة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

استرد لاعب عجمان وليد عبد الله اليماحي ذاكرته بنسبة 100% صباح الجمعة في مستشفى خليفة بعجمان التي نُقل لها مساء الخميس بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الوحدة نتيجة سقوط قوي ارتطم فيه رأسه بالكتف ففقد الوعي.

وكان للتدخل الطبي السريع داخل الملعب أثره الكبير في تخفيف الإصابة حيث بادر الدكتور أحمد تركي طبيب نادي الوحدة بدخول الملعب فوراً لمعاينة الحالة ولحق به دكتور طارق محمد صادق طبيب عجمان ليتم التعامل بحرفية مع الرقبة تحسباً من تأثر فقرات الرقبة وتمت إفاقة اللاعب خلال دقيقتين فأصبح يتحدث عن شعوره بألم في الرقبة والكتف ولكنه فاقد للذاكرة، وطلب الدكتور طارق صادق على الفور وضعه على مثبت للفقرات في سيارة الإسعاف التي نقلته للمستشفى بمرافقة الدكتور محمد صلاح وعبد الله أحمد اداري الفريق.

وفي مستشفى خليفة بعجمان تم إجراء تشخيص على الرأس والفقرات العنقية واتضح حدوث ارتجاج من الدرجة الأولى أدى لفقدانه الذاكرة فيما أثبتت كل التشخيصات الأخرى سلامته وتم حجزه مدة 24 ساعة للملاحظة الطبية وبدأت ذاكرته تعود في وقت متأخرة من الليل، عندما تحدث لإحدى القنوات الفضائية بشكل مختصر يطمئن أهله وأصدقاءه، وبدأ يستوعب بعض تفاصيل ما حدث، إلى ان زف الدكتور طارق محمد صادق، البشرى نهار الجمعة باسترداد اليماحي لذاكرته بالكامل وسلامته من أي إصابة في الرقبة.