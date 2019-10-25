24 لاعباً في تجمّع «أبيض الناشئين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشن منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم «مواليد 2004»، أمس، تجمعه في دبي بمشاركة 24 لاعباً، في أولى محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات آسيا «البحرين 2020»، ويستمر التجمع حتى غد. واللاعبون هم: عبد العزيز محمد، عمر المطروشي «كلباء»، مطر الحوسني «بني ياس»، أحمد المرزوقي، على المعمري، محمد خالد، منصور الخميري «الجزيرة»، مطر زعل، نواف مسعود، علي إبراهيم «الشارقة»، أحمد البلوشي، يوسف البلوشي «شباب الأهلي»، عبد العزيز العلي «عجمان»، أحمد الظاهري، خالد الحساني «العين»، خالد الشاعر، سعود المحرزي «الفجيرة»، خليفة المرزوقي، راشد خالد، عبد الرحمن الحوسني، عبد الله أحمد، محمد السناني «الوحدة»، سعود المري، عبد الله أحمد «الوصل».