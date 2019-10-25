الشارقة ينجو من «الإعصار»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم وعلي الظاهري

انتزع الشارقة أمس نقطة ثمينة في مباراته أمام حتا، وحوّل تأخره 0 - 2 إلى تعادل 2 -2 باستاد حمدان بن راشد في إطار مباريات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، تقدم «الإعصار» بثنائية الإسباني كريستيان لوبيز في الدقيقتين 19 و 25، وسجل للشارقة ايغور كورنادو وريكاردو غوميز في الدقيقتين 91 و92، وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 13 نقطة محتفظاً بالصدارة، ووصل حتا إلى النقطة الخامسة.



جاءت المباراة مثيرة من البداية وحتى النهاية، وقدم حتا واحدة من أجمل المباريات وحد من خطورة المتصدر بتضييق المساحات في الشوط الأول، ليترجم أفضليته بتسجيل هدفيه، وكانت الإثارة حاضرة في الوقت القاتل للمباراة، ونجح كورنادو وغوميز في خطف التعادل.



واستعاد الوحدة السعادة ونغمة الفوز في الدوري وقلب تأخره بهدفين إلى فوز عريض 4-2 على مضيفه عجمان باستاد راشد بن سعيد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وبقي عجمان عند 7 نقاط.



بدأت المباراة مثيرة بفضل تقدم عجمان المبكر بهدفين على التوالي، سجلهما البرازيلي فاندر فييرا «ق 10» من تسديدة ثابتة والغاني وليام أوسو «ق 15» بلعبة رأسية، ونجح الوحدة في تقليص النتيجة بتسديدة ثابتة لإسماعيل مطر «ق 40»، ودانت السيطرة له بعد ذلك خصوصاً بعد إصابة مدافع عجمان وليد اليماحي، الذي تم نقله للمستشفى.



وواصل الوحدة أفضليته بشكل واضح في الشوط الثاني ونجح الأرجنتيني تيغالي الهداف التاريخي للوحدة في تسجيل هدف التعادل برأسية «ق 50»، وعاد إسماعيل مطر ليصنع الهدف الثالث بتمريرة ذكية لخليل إبراهيم «ق 63» ليضع الوحدة في المقدمة، وأضاف تيغالي الهدف الرابع من ركلة جزاء «ق 87».