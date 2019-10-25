منتخبنا الـ67 في تصنيف «فيفا»

المصدر: برلين - د ب أ

تراجع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مركزاً في تصنيف «فيفا» الشهري محتلاً المركز 67، برصيد 1353 نقطة وجاء المنتخب السعودي الـ69 برصيد 1339 نقطة، متراجعاً مركزاً، فيما تصدر المنتخب التونسي المنتخبات العربية في المركز الـ29 عالمياً برصيد 1495 نقطة، ونال المنتخب الجزائري المركز الثاني عربياً والـ38 عالمياً والمنتخب المغربي الثالث عربياً والـ42 عالمياً، وجاء المنتخب المصري في المركز الرابع عربياَ والـ49 عالمياً.

واحتل المنتخب البلجيكي صدارة الترتيب برصيد 1755 نقطة، يليه المنتخب الفرنسي ثانياً برصيد 1726 نقطة، فيما جاء المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 1715 نقطة، وظل المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع.