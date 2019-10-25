كلباء.. رعاية مميزة ومكاسب متنوعة

المصدر: كلباء - محمد فضل

دخل نادي اتحاد كلباء مرحلة جديدة من الاستثمار للمرة الأولى، من خلال رعاية الفريق الأول لكرة القدم بعد أن تم الكشف عن تعاقد النادي مع شركتين عالميتين هما «كالتيكس للزيوت وأبولو للإطارات»، ومن المنتظر أن يحصد «النمور» مكاسب متنوعة من الرعاية المميزة، تنعكس إيجاباً على الفريق الأول لكرة القدم، الساعي لإثبات وجوده مع كبار المحترفين، من حيث إقامة المعسكرات وتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي في يناير.

ورعت شركة «كالتيكس للزيوت» المندرجة تحت مجموعة اينوك البترولية في فترة سابقة منتخب الكانغارو الأسترالي، فيما لا تزال «أبولو للإطارات» التابعة محلياً لمجموعة السركال راعياً لقمصان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وستقوم الشركتان بوضع شعاراتهما على قميص كلباء خلال مباريات الموسم، كما تشمل الرعاية التسويقية اللوحات الإلكترونية المتواجدة حول الملعب الرئيسي للنادي.

ووصف محمد اليماحي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء الرعاية بالمهمة، مشيراً إلى أن النادي ولأول مرة في تاريخه يستقدم شركات عالمية بهذا الحجم، معرباً عن أمله بأن تعود الرعاية بالفائدة المرجوة على فريق الكرة والنادي.