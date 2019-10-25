النصر وشباب الأهلي.. ديربي «كسر عظم»

المصدر: دبي- علي الظاهري، إيهاب زهدي

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يستضيف استاد آل مكتوم في قلعة «العميد»، مباراة الديربي بين النصر وضيفه شباب الأهلي في الساعة التاسعة من مساء اليوم لحساب الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي. وستكون المباراة بمثابة «كسر عظم»، حيث يتطلع «العميد» إلى مواصلة صحوته بعد خروجه من الكبوة، وتحقيق أول انتصار في الجولة الماضية على حساب الوحدة بثلاثية، ما قاده إلى المركز التاسع بدلاً من الثاني عشر برصيد 4 نقاط، فيما يسعى شباب الأهلي إلى مواصلة الزحف نحو الصدارة بعد جمع 10 نقاط، آملاً عدم التفريط في أي نقطة بعد سقوطه في فخ التعادل أمام الجزيرة في الجولة الثالثة.

وأكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر، أن قطار السباق على لقب الدوري لم يفت وما زال «العميد» قادراً على العودة إلى صلب المنافسة في الفترة المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يملك «عصا سحرية» لتغيير الفريق في بضعة أيام، حيث تولى مهمة التدريب في الجولة الماضية وحرص على شحذ همم اللاعبين وتعزيز الطاقة الإيجابية لديهم، مبدياً تفاؤله حيال المرحلة المقبلة.

مباراة مهمة

وأضاف كرونو إنه تنتظرهم مباراة مهمة مثل جميع المباريات، لكن هذه المباراة تختلف قليلاً نظراً لكونها مباراة ديربي، مؤكداً احترامه الكامل لفريق شباب الأهلي الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، الذين نجحوا في تحقيق نتائج مميزة خلال الموسم الماضي ويملكون حلولاً هجومية سريعة خاصة في مباريات كبيرة مثل مباريات الديربي.

عصا سحرية

وتطرق مدرب النصر إلى المباراة السابقة التي جمعتهم بالوحدة، وقال: كما قلت سابقاً، لا أمتلك عصا سحرية لتغيير وضع الفريق، فأنا توليت المهمة قبل يومين فقط من المباراة، لكنني عملت على الجانب النفسي للاعبين، وقمت بشحنهم وتحفيزهم من أجل الظهور بشكل مختلف، وهو ما تحقق.

وأردف: فرصة النصر في الدوري ما زالت قائمة وأنا متواجد هنا من أجل هذه المهمة، الفوز على الوحدة في الجولة الماضية أثبت امتلاك فريقنا لإمكانات قوية، ونحن نسعى إلى استغلال هذه الإمكانات لتقديم أداء أقوى في المباراة المقبلة خاصة أنها ستلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا، وأتمنى من جميع اللاعبين أن يقاتلوا ويقدموا كل ما لديهم في هذه المباراة من أجل الفوز وحصاد الثلاث نقاط.

وكشف كرونو أنه قبل تولي المهمة مع النصر، كان يفكر في كيفية جعل المهاجم الإسباني نيغريدو يستغل العرضيات بصورة مثالية، لأنه كلما توافرت الكرات العرضية لنيغريدو، ستكون فرصة تهديفه كبيرة، مشيراً إلى أن نيغيردو على تسجيل من 20 إلى 25 هدفاً خلال هذا الموسم.

قمة

على جانب آخر، يحتل شباب الأهلي حالياً المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط، ويبحث عن 3 نقاط إضافية، تعزز من بقائه في دائرة المنافسة على درع الدوري، انتظاراً لأي تعثر للشارقة، لاعتلاء قمة الترتيب مجدداً، ويعتمد «فرسان دبي» على قائمة مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب، تخوض مبارياتها بروح الفريق الواحد، وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، الذي أكد أن المباراة، تجمع بين فريقين كبيرين يعرف كل منهما الآخر جيداً.

تحضيرات

كما أكد أروابارينا، اكتمال تحضيرات فريقه لخوض اللقاء، وجاهزية اللاعبين لتحقيق النتيجة المطلوبة، مجدداً ثقته بكل عناصر الفريق وقدرتهم على القيام بالمهمة، وكشف عن استمرار غياب كل من مانع محمد ومحمد سبيل وماجد حسن وعبد العزيز صنقور الموجودين في قائمة الإصابات، الذين يخضعون لفترة تأهيل، وغموض موقف الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، من المشاركة، بسبب الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال لقاء شباب الأهلي وبني ياس في الجولة الماضية.

فوز

وتوقع أروابارينا، أن يدخل منافسه المباراة بروح جديدة، بعد أن نجح في العودة إلى طريق الانتصارات، وحقق فوزه الأول في الجولة السابقة على حساب الوحدة، مشيراً إلى أن تغيير الجهاز الفن للنصر، سينعكس إيجابياً على الفريق، مشدداً على ضرورة التعامل مع كل المنافسين بالحرص اللازم، وطالب اللاعبين بالتركيز، مبيناً أن كل فريق لديه الفرصة للحصول على النقاط الثلاث، وأن الفريق الأفضل تركيزاً وهدوءاً طوال الـ 90 دقيقة، سيكون مرشحاً للفوز بنسبة أكبر.





الاحترام

جشك: نعد بتقديم الأداء القوي

وعد أحمد عبد الله جشك لاعب شباب الأهلي، جماهير فريقه، بالعمل مع زملائه على تحقيق الفوز أمام النصر مساء اليوم، في لقاء الفريقين بالجولة الخامسة من دوري الخليج العربي. وقال جشك: «سأسعى وزملائي إلى تقديم الأداء القوي من أجل حصد النقاط، والبذل والعطاء داخل الملعب، هو الذي يحدد هوية الفريق الفائز، والمهم أن جميع اللاعبين في جاهزية كاملة للمباراة».

وأضاف لاعب شباب الأهلي: «النصر فريق كبير ومنافس قوي يجد منا كل الاحترام، من المؤكد أن الفوز الأخير الذي حققه في الدوري، أسهم في إعادة الثقة للاعبين، لكننا من جانبنا سنحرص على تقديم كل ما نملك من أجل العودة بالنقاط الثلاث». دبي - البيان الرياضي

منافسة

يعقوب البلوشي: استعدنا الثقة

أكد يعقوب البلوشي لاعب النصر، أن الفوز على الوحدة في الجولة الماضية أعاد الثقة لجميع اللاعبين وأعطاهم دفعة قوية للظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة من أجل المنافسة على البطولة، مشيراً إلى أن النصر جاهز لتحقيق بطولة عطفاً على إمكانات الفريق ولا ينقصه سوى التوفيق.

وعن طموحه بعد الانتقال إلى النصر قادماً من اتحاد كلباء، قال لاعب العميد النصراوي: جئت إلى العميد لإرضاء طموحي، وأسعى إلى تقديم كل ما لدي مع الفريق من أجل الفوز وتحقيق الألقاب، النصر يمتلك إمكانات كبيرة على المستويين الفني والإداري، لكننا في حاجة إلى بعض الوقت من أجل المنافسة وتحقيق البطولات.دبي- البيان الرياضي