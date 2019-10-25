الفجيرة والعين.. الخطأ ممنوع

المصدر: الفجيرة - محمد فضل ــ العين - طلحة عبدالله

يحل فريق العين الثالث في سلم الترتيب بـ9 نقاط ضيفاً على الفجيرة في تمام السادسة والربع مساء في مباراة قوية ضمن مباريات الأسبوع الخامس من دوري الخليج العربي، الخطأ ممنوع على لاعبي الفريقين اليوم اللذين رفعا شعار الفوز، يمتلك الفجيرة 6 نقاط من فوزين على العنابي وخورفكان محتلاً المركز السابع.

مباراة صعبة

بدوره وصف مدرب الفجيرة مباراة اليوم بالصعبة خصوصاً وأن العين من الفرق المرشحة للقب الدوري ولذلك سيأتي للفجيرة لأجل الفوز وفريقي أيضاً يطمح لتحقيق ذات الهدف ونرغب في الاستفادة من قاعدة الأرض والجمهور والخروج بنتيجة إيجابية تعوضنا فقدان الفريق لنقاط مباراة كلباء والتي تعددت فيها أخطاء اللاعبين ونحن في الجهاز الفني عكفنا على تصويبها خلال الفترة الماضية.

بدوره، أنهى العين تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس، تحت قيادة مدربه الكرواتي إيفان ليكو، والذي حرص على إخضاع اللاعبين إلى اختيارات في تنفيذ أسلوب اللعب والتكتيك، وركز على الجانب الهجومي، يحتل الفريق المركز الثالث بـ 9 نقاط.

طموح

أكد الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين، أن فريقه سيدخل مباراة الليلة أمام الفجيرة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث مع الاحترام لطموحات الفريق المنافس، كما سيعمل على تقديم مردود كروي متميز، موضحاً أن الأمر يتطلب عملاً جماعياً وروح قتالية عالية.