بني ياس وخورفكان.. تضميد الجراح

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى ــ خورفكان - محمد فضل

يلتقي السماوي وضيفه خورفكان، عند السادسة والربع مساء اليوم، على ملعب استاد نادي بني ياس ،ضمن الجولة الخامسة من مباريات دوري الخليج العربي، في مواجهة يسعى فيها كل فريق لتضميد الجراح، يمتلك بني ياس 5 نقاط ، فيما يمتلك خورفكان نقطة واحدة وضعته في المركز قبل الأخير.

جاهزية

وأكد الألماني وينفريد شايفر، مدرب بني ياس، جاهزية فريقه للمباراة، مؤكداً أنه عمل على إعداد لاعبيه معنوياً لتجاوز آثار الخسارة السابقة أمام شباب الأهلي، وقال: «الفريق أصبح في وضع بدني ومعنوي جيد، وأعتقد أن كل لاعب في كامل الجاهزية لتقديم أفضل ما عنده وتحقيق الفوز على المنافس».

وأشاد شايفر بخورفكان، وأنه يتمتع بإمكانات جيدة وبه عناصر متميزة، كاشفاً عن متابعته للفريق ومعرفة قدراته الفنية وطريقة لعبه التي يركز فيها على المرتدات.

مصالحة

من جانبه، يطمح خورفكان ومدربه الجديد الصربي غوران إلى وضع حد لهزائم الفريق في دوري الخليج العربي، ويحتل الفريق المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة، وتبدو الرغبة كبيرة وسط اللاعبين في مصالحة الجمهور ومسح الصورة المهزوزة، وذلك وصولاً إلى تحقيق النتيجة المرجوءة أمام بني ياس العنيد.

بدوره، غوران، مدرب خورفكان، عن ثقته بلاعبي فريقه قبيل مواجهة اليوم، مشيراً إلى أن لاعبي الخور قادرون على العودة من الشامخة بنتيجة إيجابية على الرغم من قوة بني ياس.