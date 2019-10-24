الشارقة يسقط في فخ التعادل أمام حتا

المصدر: حتا-علي الظاهري

سقط فريق الشارقة المتصدر في فخ التعادل بهدفين لمثله أمام حتا في المباراة التي جرت اليوم لحساب الجولة الخامسة في دوري الخليج العربي، ليرفع حتا رصيده إلى 5 نقاط ويرتفع رصيد الشارقة إلى 13 نقطة.

سجل ثنائية حتا الإسباني كريستيان لوبيز في الدقيقتين 19 و20 من الشوط الأول، فيما سجل هدفي الشارقة ايغور كورنادو وريكاردو غوميز في آخر خمس دقائق من الوقت بدل الضائع للمباراة "91، 92".

جاءت المباراة مثيرة من البداية وحتى النهاية، وقدم حتا واحدة من أجمل المباريات وحد من خطورة المتصدر بتضييق المساحات في الشوط الأول، ليترجم أفضليته بتسجيل الهدف الأول الذي اشعل المدرجات في الدقيقة 19 بعد تلقي الأسباني كريستيان لوبيز عرضية مثالية من زميله لاحج ويحولها براسه إلى مرمى الشارقة ليضع اللاعب بصمته الأولى في الدوري.

وحاول اصحاب الصدارة العودة إلى المباراة الا ان مفاجآت "الاعصار" المستمرة أطاحت بطموحات الشارقة حيث تألق لوبيز وسجل هدفه الثاني في غضون 5 دقائق من تمريرة ساحرة بأقدام زميله عبدالله خميس.

لم يتغير المشهد كثيراً في الشوط الثاني، حيث واصل الاعصار الحتاوي توهجه رغم محاولات فريق الشارقة في تعديل النتيجة والضغط عبر الرمي بثقله الهجومي الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل بعد اضاعة عدد من الفرص السهلة ،وكان العنوان الأبرز بعد عودة المتصدر في دقيقة واحدة من الوقت القاتل وخطف التعادل بهدفي كورنادو وغوميز.