الوحدة يسترد "السعادة" برباعية في عجمان

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

استعاد الوحدة نغمة الفوز في دوري الخليج العربي بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز عريض 4-2 على مضيفه عجمان بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الخامسة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وبقي عجمان في 7، بدأت المباراة مثيرة بفضل تقدم عجمان المبكر بهدفين على التوالي سجلهما البرازيلي فاندر فييرا "ق 10" من تسديدة ثابتة والغاني وليام أوسو "ق 15" بلعبة رأسية، ونجح الوحدة في تقليص النتيجة بتسديدة ثابتة لإسماعيل مطر "ق 40" ودانت السيطرة للوحدة بعد ذلك خصوصاً بعد إصابة مدافع عجمان وليد اليماحي الذي تم نقله للمستشفى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان 2-1، وواصل الوحدة أفضليته بشكل واضح في الشوط الثاني ونجح الأرجنتيني سبيستيان تيغالي الهداف التاريخي للوحدة في تسجيل هدف التعادل برأسية "ق 50"، وعاد إسماعيل ليصنع الهدف الثالث بتمريرة ذكية لخليل إبراهيم "ق 63" ليضع الوحدة في المقدمة وعاد تيغالي ليضيف الهدف الرابع من ركلة جزاء "ق 87".