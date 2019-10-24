كلباء يعلن عن رعاية عالمية لقمصان الفريق الأول لكرة القدم

المصدر: كلباء – محمد فضل

أعلن نادي إتحاد كلباء عن تعاقده مع شركات " عالمية " لرعاية الفريق الأول لكرة القدم بعد انضمام شركتي "كالتكس" العالمية للزيوت وابولو للاطارات التابعة لمجموعة السركال.

وعقد النادي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل عقود الرعاية بحضور كل من محمد اليماحي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء الى جانب برهان الهاشمي المدير التنفيذي لشركة اينوك للزيوت واحمد ال ثاني المدير العام لمجموعة السركال "قروب" ، ووصف اليماحي رعاية كالتيكس وابولو بالمهمة مشيراً الى أن النادي ولأول مرة في تاريخه يستجلب شركات عالمية بهذا الحجم معرباً عن أمله في أن تعود الرعاية لناديه والرعاة بالفائدة المرجوة ، منوهاً الى أن الرعاية والتي تستمر لموسم تضمن وضع شعارات كالتيكس للزيوت من الجهة الامامية وابولو للاطارات من الخلف على قمصان الفريق الأول ، وأيضاً تشمل الرعاية اللوحات الالكترونية حول الملعب الرئيسي مبدياً تحفظه عن القيمة المادية للرعاية والتي أشار الى أنها مرضية لكل الأطراف.



من جانبه عبر برهان الهاشمي عن سعادته لرعاية "كالتيكس" لقمصان نادي اتحاد كلباء الذي يعتبر من بين الأندية العريقة في دوري الخليج العربي ، منوهاً الى ان كالتيكس لديها تواجد دولي وتقوم برعاية المنتخب الأسترالي معرباً عن أمله في أن تكون رعاية كلباء فاتحة خير لهم بتوقيع عدد من العقود مع اندية محلية ودولية مستقبلاً متمنياً التوفيق لنادي كلباء خلال مسابقة الدوري الحالي.

بدوره كشف أحمد ال ثاني عن رعاية ابولو للإطارات لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ملمحاً الى أن إطارات ابولو تحمل الصبغة العالمية وتعتبر رعايتنا لكلباء الأولى في عالم كرة القدم محلياً مع انتشارنا شعار الشركة على المستوى الاقتصادي .