عجمان والوحدة.. لقاء تصحيح المسار

المصدر: عجمان-ياسر قاسم أبوظبي- محمد صادق

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السادسة والربع من مساء اليوم، لقاء فريقي عجمان وضيفه الوحدة في افتتاح الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي في مواجهة عنوانها لقاء «تصحيح المسار»، فالفريقان خسرا الجولة الماضية أمام الظفرة والنصر، ويدخل صاحب الأرض المباراة وفي رصيده 7 نقاط، وتراجع في الجولة الماضية من المركز الثالث للسادس.

بينما الوحدة في المركز 11 برصيد 3 نقاط من فوز وحيد، ويأمل الخروج من دوامة النتائج السلبية والمخيبة التي ضربت الفريق منذ بداية الدوري وتعرضه لثلاث خسائر في أربع مباريات، وهي بداية لم يتوقع أكثر المتشائمين في قلعة العنابي أن يتعرض لها الفريق قبل بداية الموسم.

وأوضح المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي أن تركيزه على الوحدة مثل جميع المنافسين فكل مباراة لها أهميتها القصوى وأن فريقه يرفع دائماً شعار حصد مزيد من النقاط مع جميع المنافسين، وقلل الرمادي من أي تأثيرات فنية لغياب المحترف المالي حامد دومبيا، وقال إن الفريق لديه أكثر من 3 لاعبين في المركز نفسه وسيكون اختيار بديل دومبيا من بين الأكثر جاهزية.

وقال إن الوحدة فريق كبير لا يُقاس بنتائج أول 4 مباريات في الدوري، مشيراً إلى أن الوحدة يظل دائماً من بين المرشحين لمنصات التتويج في جميع البطولات، وخسارته في مباراة أو مباراتين لا يقلل من مكانته أو مستواه، فهو يملك لاعبين معروفين.

قيادة جديدة للعنابي

أما الوحدة فيدخل واجهة اليوم تحت قيادة فنية جديدة بعد التعاقد مع الإسباني مانويل خيمينيز مديراً فنياً للفريق خلفاً للهولندي المقال موريس شتاين، إذ يقع على عاتق خيمينيز الذي كان شاهداً على خسارة الفريق في الجولة الماضية أمام النصر إعادة السعادة للعنابي، ومحاولة إخراجه من الكبوة التي يمر بها ووضعت الفريق في موقف صعب وسط غضب جماهيري مما يمر به الوحدة في الفترة الأخيرة.

ويدرك اللاعبون والجهاز الفني للوحدة صعوبة المهمة خاصة أن عجمان يقدم مستوى جيداً هذا الموسم رغم الخسارة الأولى التي مني بها الجولة الماضية أمام الظفرة.

وبالتالي فإن اللاعبين أمام مسؤولية كبيرة للظهور بشكل مختلف من أجل العودة إلى المسار الصحيح، إذ يعول الفريق على إمكانية التغيير الإيجابي خاصة على المستوى النفسي بعد تغيير المدرب.

وعاد إلى تدريبات الفريق الظهير الأيمن الدولي محمد برغش الذي غاب عن مواجهة النصر الأخيرة بداعي الإصابة، فيما تبدو بقية صفوف الفريق مكتملة باستثناء الثنائي أحمد راشد وحسين عباس اللذين يواصلان برنامج التأهيل تمهيداً للعودة للمشاركة في المباريات.

العمل الجاد

وبدوره، أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني الجديد أنه يتطلع لتجربته الجديدة مع العنابي وسيسعى لتقديم كل ما لديه من خبرات لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات وإعادته للمسار الصحيح، مشدداً على أنه لا يملك عصا سحرية لتغيير صورة الفريق بين ليلة وضحاها، وإنما العمل الجاد هو الطريق للوصول إلى أهدافه مع الفريق.

وقال: أعلم بأنني جئت في وقت صعب بالنسبة للفريق في ظل النتائج السيئة، ولكن لا يمكن الاعتماد على الماضي، ولدي الخبرة الكافية للتعامل مع التحديات.

ظروف صعبة

تبدو ظروف فريق عجمان هي الأصعب رغم أفضليته في النتائج والترتيب، لكونه يخوض المباراة بثلاثة محترفين أجانب بعد أن انتهى موسم لاعبه المالي حامد دومبيا مبكراً إثر إصابته بكسر مضاعف في الساق، وفرضت هذه الوضعية على الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي البحث عن بديل مناسب من بين اللاعبين المواطنين، ويتوقع أن يكون عبد الله مال الله هو البديل ضمن تشكيل مباراة اليوم.