حتا والشارقة.. التحدي والصدارة

المصدر: دبي - علي الظاهري الشارقة - عز الدين جاد الله

يحل فريق الشارقة ضيفاً ثقيلاً على حتا الساعة التاسعة من مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

ويخوض «الإعصار» المواجهة متحدياً أصحاب الصدارة، رغم صعوبة المهمة أمام فريق لم يعرف طعم الخسارة وحصد العلامة الكاملة بمجموع 12 نقطة في الجولات الماضية، إلا أن حتا يعتبر خصماً عنيداً عطفاً على الأداء والعروض القوية التي قدمها في الجولات السابقة، مما قاده إلى المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

ويدخل حتا اللقاء مكتمل الصفوف بلا غيابات، بعد عودة اللاعب ماهر جاسم الذي غاب عن المشاركة في المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة، وفي المقابل يتطلع فريق الشارقة إلى زيادة غلته من النقاط والحفاظ على صدارة الدوري بالعلامة الكاملة، والعودة من حتا بالنقاط الثلاث.

ويدخل حامل اللقب المواجهة بنفس التشكيلة التي خاض بها مواجهة الوصل في الجولة الماضية وانتهت لصالح الشارقة بنتيجة كبيرة 5-1.

مستوى مميز

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أنه لا خوف على «كتيبة» الإعصار، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة الأخيرة أمام العين، وقال إن أهم المكاسب التي خرج بها الفريق رغم الخسارة، الحالة الذهنية الجيدة للاعبين والأداء المميز أمام «الزعيم»، حيث لم يشعر اللاعبون بالخوف، وقدم الجميع مباراة مميزة بشهادة الجميع.

مشيراً إلى أن الأهم هو تطوير عقلية الفوز وزرع الثقة لدى اللاعبين.

وأضاف كونتيس أن المواجهة اليوم تجمعهم بفريق كبير يملك سجلاً وتاريخاً حافلاً في كرة الإمارات، وتنتظرهم مواجهات مقبلة أمام فرق تعتبر ذات ثقل حصدت بطولات وتملك قاعدة جماهيرية كبيرة، إلا أن حتا يعتبر من الفرق القوية، أثبت تطوره بتقديم كل مباراة بصورة أفضل من السابقة.

موضحاً أن العمل مستمر نحو بناء فريق قادر على تقديم مستوى فني عالٍ وأداء مهاري، مما سيساعد في رفع سقف طموحات الفريق في كل مباراة من أجل تحقيق الفوز أمام مختلف المنافسين، الأمر الذي سيشكل حافزاً قوياً لتحقيق الهدف الأهم، وهو البقاء.

لعبة أخطاء

واعترف كونتيس أن لعبة كرة القدم هي لعبة أخطاء، إلا أنها في الوقت نفسه تعتمد على جودة اللاعبين.

مشدداً على ضرورة تدارك جميع الأخطاء، منها ما حدث أمام العين في المباراة السابقة وتم التركيز في التدريبات الماضية على معالجة السلبيات عبر التدريبات الماضية والعمل الجماعي من أجل الحد من خطورة المنافس، خاصة في التمريرات العرضية.

فريق الكرة الشاملة

ومن ناحيته أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، أنه سيواجه فريقاً يلعب الكرة الشاملة ويستحوذ على الكرة ويتميز بالتمريرات، مشيراً إلى أن الجماعية سر الفوز الذي يحققه لاعبو الشارقة، وقال: مواجهة حتا لن تكون سهلة مع الأداء المتميز الذي يقدمه «الإعصار» في آخر جولتين في الدوري، ونرفض الاستهانة بالخصوم.

لافتاً إلى استمرار غياب ماجد سرور للإيقاف وسيف راشد للإصابة، منوهاً إلى احتمالية عودة الأخير في اللقاء بعد المقبل، وقال العنبري: رغم قصر الفترة بين المباريات فإن الشارقة استعد بشكل جيد، ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالنقاط الثلاث، ويدرك لاعبونا أهمية المباراة ووضع الفريق، ولا يوجد في الدوري مباراة سهلة، وأحياناً تحدث نتائج غير متوقعة، وعلينا الحذر والتركيز.

قمة التركيز

وأضاف مدرب الشارقة: نحن مطالبون بأن نكون في قمة التركيز، ما قدمه حتا من مستوى يستحق الاحترام، وندرك صعوبة اللقاء، مشيراً إلى أن «الإعصار» يلعب على التمريرات والاستحواذ على الكرة.

واختتم عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة حديثه بالقول: المستوى الذي قدمه حتا أمام العين يتطلب منا أن نكون في قمة التركيز والحذر للعودة بنتيجة إيجابية.

سانتوس: سنقدم أفضل ما لدينا

أكد كلايتون دوس سانتوس مدافع حتا، أن المباراة تحمل أهمية كبيرة، خاصة أنها تقام على أرضهم بين جماهيرهم، ما يجعل الفريق مطالباً بتقديم مباراة تليق باسم وشعار النادي، عبر التركيز المطلق، مشيداً بنسق الفريق المتصاعد من مباراة إلى أخرى. وناشد سانتوس جماهير حتا بمساندة الفريق اليوم، والوقوف خلفه في المهمة، حيث إن دعم الجمهور يعتبر مهماً للخروج بالنتيجة التي نتطلع إليها.

الحسن صالح: نتطلع لنتيجة إيجابية

أكد مدافع الشارقة، الحسن صالح، أن فريقه طوى صفحة الفوز الكبير على الوصل، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء حتا اليوم، وقال: لقد قمنا بالتحضير بشكل قوي، لمواجهة «الإعصار الحتاوي»، ولكل مباراة ظروفها الخاصة، ونأمل في أن نكون أكثر تركيزاً لتحقيق الفوز ونيل النقاط الثلاث.

وأضاف: كل الفرق تلعب ضد الشارقة بمنتهى القوة، كونه حامل اللقب، وحتا فريق جيد، يستحق أن يوجد في دوري المحترفين، ومن جانبنا، فإننا نحترم كل الخصوم، ولا وجود لكلمة «استهانة» في قاموس الشارقة، ونحتاج إلى اللعب بمنتهى الحذر، حتى نحقق هدفنا، ونحصد المزيد من النقاط، واختتم الحسن صالح حديثه بالقول:

أتمنى تحقيق مردوداً طيباً مع منتخبنا الوطني، وشرف لأي لاعب الالتحاق ضمن صفوفه، وأسعى إلى مضاعفة الجهد لنيل مكانة ثابتة في التشكيلة.