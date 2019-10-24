الوصل والجزيرة.. احسموها في الإياب

المصدر: دبي - خالد المهيري

حقق نادي اتحاد جدة السعودي الفوز على نادي الوصل 2-1 في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب زعبيل.

سجل هدفي «العميد» السعودي رومايو دا سيلفا (دق 23 و92)، فيما سجل نجم الوصل البرازيلي ويلتون سواريز هدف «الإمبراطور» (دق51).

وضاعف الاتحاد السعودي من جراح «الإمبراطور» بعد نتائجه المخيبة في دوري الخليج العربي حيث يتذيل الترتيب.

ويلتقي الفريقان يوم 4 نوفمبر في لقاء الإياب على ملعب «الجوهرة» بمدينة جدة السعودية.

وخسر الجزيرة 2- 0 أمام الإسماعيلي المصري، أمس، على ملعب الأخير، حيث فرض «الدراويش» سيطرته على مجريات المباراة وكان الطرف الأفضل والأكثر فاعلية ونشاطاً على مرمى «فخر أبوظبي»، وهذا الجهد أثمر تسجيل هدفين لصاحب الأرض عن طريق بينسون شيلونجو خلال الدقيتين 40 و64، وسط إهدار فرص مهمة للدراويش، كانت كفيلة بزيادة عدد الأهداف.

وفي الوقت الذي ابتسم فيه الحظ للجزيرة في الدقيقة 78، بحصول فيصل المطروشي على ركلة جزاء، أهدرها زايد العامري.

ويعول «فخر أبوظبي» على التعويض في مباراة الإياب التي ستقام 26 نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد.