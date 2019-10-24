نجوم «الزعيم» في ضيافة قصر الحصن

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قام عدد من لاعبي العين بزيارة قصر الحصن في أبوظبي، وهم محمد فايز وريان يسلم، والصربي رادوفانوفيتش، والفرنسيان عمر ياسين ومزاوياني.

واستهل برنامج الزيارة بالتقاط الصور التذكارية أمام القصر، قبل أن يرافق الوفد مرشدتان سياحيتان من الكوادر الإماراتية، خلال الجولة التعريفية حول المعلم التاريخي، الذي يحتشد بإرث ثقافي رائع.

حيث كانت تتحدث الأولى باللغة العربية والثانية بالإنجليزية. ولم يخفِ لاعبو العين سعادتهم وفخرهم بزيارة أحد أبرز المعالم التاريخية في الدولة، فما شاهدوه في أقدم مبنى بأبوظبي وجدوا فيه حاضراً يروي بعض الحقائق التاريخية المهمة في الحصن المنيع للعاصمة، ولذلك فقد خرجوا بمعلومات ثرية، وكلهم عزم على العودة مع الأهل والأصدقاء.