مدرب العين: ليس لدينا صانع ألعاب ولكننا نملك مهاجماً سوبر

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قال الكرواتي، إيفان ليكو، مدرب العين، إن فريقه لا يملك صانع ألعاب ولكنه يضم في صفوفه لاعبين على مستوى عالٍ وقادرين على صناعة الفارق، فهناك مهاجم سوبر هو كلابا كودجو، الذي يمتلك مقدرة عالية على التهديف، ولذلك معدل تهديف الفريق جيد وفي كل مباراة يسجل هدفين أو أكثر.

وأكد أن هدفهم الرئيس في مواجهة الفجيرة بعد غد الجمعة هو الفوز وتقديم أداء متميز، لافتا إلى أن فريقه لم يقدم المستوى المأمولة في الجولة السابقة أمام حتا لكنه حقق الفوز، ويتوجب عليهم التوازن بتقديم مردود قوي والعمل في نفس الوقت على حصد النقاط الثلاث، وقال: شاهدت نحو 5 مباريات لفريق الفجيرة وهو فريق محترم وسنعتمد الأسلوب الذي يساعدنا على فرض شخصيتنا في الملعب.

وحول غياب إدريس مزاوياني، عن تشكيلة العين واعتماده كصانع للعب، قال: اللاعب ليس صانع ألعاب ولكنه متميز في وسط الملعب، غير إن لائحة اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد بالمسابقات المحلية تسمح بمشاركة أربعة أجانب، بالإضافة إلى لاعبين من فئة المواليد والمقيمين، لذلك لعبنا بدون يحيى نادر في مباراتنا الأولى أمام اتحاد كلباء، وعمر وإدريس مزاوياني في المواجهات التي تلتها.