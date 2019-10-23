بوقرة: إقالات مدربي دوري المحترفين لا تقلقني

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب فريق الفجيرة أن موجة إقالات المدربين التي اجتاحت دوري الخليج العربي في الأسابيع الأربعة الماضية، لا تشكل له مصدر قلق أو ضغط. مشيراً إلى أنه مدرب محترف، وسبق وأن مر بذات الظروف عندما كان لاعباً. لكنه أشار إلى أن وضعيته الحالية مختلفة، ويقوم بأداء دوره على نحو أفضل.

وقال بوقرة خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم بأنه حزين لأجل المدربين الذي غادروا دورينا. لافتاً إلى أن المدرب ليس باستطاعته فعل شيء خلال أقل من شهرين على انطلاقة الدوري. وكل مدرب يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعرف أكثر على لاعبيه وطريقة لعبهم. موضحا أن الإدارات هي المسؤول الأول عن ذهاب أو بقاء الأجهزة الفنية.

العين مرشح

وفيما يتعلق بمباراة فريقه ضد العين في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي يوم الجمعة المقبل في ملعب الفجيرة، قال بوقرة: "المباراة صعبة وخصوصاً أن العين من الفرق المرشحة للقب الدوري، ولذلك سيأتي للفجيرة من أجل الفوز. وفريقي يطمح في الاستفادة من قاعدة الأرض والجمهور والخروج بنتيجة إيجابية تعوضنا فقدان نقاط مباراة كلباء، والتي ارتكب فيها اللاعبون أخطاء عكفنا على تصويبها خلال الفترة الماضية". وأشار المدرب إلى جاهزية كافة لاعبي الفريق عدا البرازيلي فيرناندو جبرائيل الذي يشعر ببعض التوعك. وسينظرون في إمكانية مشاركته. معرباً عن أمله في اكتمال شفائه قبيل انطلاقة المباراة التي تبقى لها 48 ساعة.

وقال بوقرة: "أتوقع ظهور الفجيرة بشكل أفضل أمام العين، خصوصاً وأن الذئاب تفضل اللعب بصورة جيدة أمام الأندية الكبيرة، مع كامل احترامي لبقية أندية دوري الحليج العربي".