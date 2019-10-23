أروابارينا: لا مجال لتخمين من هو بطل الدوري الآن

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن المنافسة ما تزال في بداية دوري الخليج العربي، والموسم ما يزال طويلاً، وشباب الأهلي والجزيرة والعين والشارقة، يمكن أن تتنافس على درع الدوري هذا الموسم، ولا يوجد مجال للتخمين من البطل الآن.

وقال: "أنا معجب بأداء عجمان هذا الموسم، وهو فريق قوي للغاية، ولكن هناك ظروف أخرى تؤثر على قوة وشكل المنافسة بين الفرق، مثل الإصابات وانضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية، وحجم الغيابات، والمشاركة في أكثر من بطولة، ولكن في الأخير يبقى داخل الملعب 11 لاعب ضد 11 لاعب، ولا يوجد مجال للتخمين، ومن لديه القدرة على الأداء الجيد والتوازن حتى الأسابيع الأخيرة، يمكن أن يحصل على شيء جيد".

وعن مباراة شباب الأهلي والنصر بعد غد الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، قال: "أمامنا مباراة مهمة أمام منافس قوي، وكلا الفريقان يعرفان بعضهما جيداً، والنصر لديه حافز قوي الآن بعد تغيير المدرب والفوز الأخير، وأنا يهمني فريقي وأدائي، والفرصة متاحة أمام الفريقين للفوز، والأكثر تركيزاً سيفوز في المباراة".

وحول تفوق شباب الأهلي في المواجهات السابقة، قال: "أعتقد أننا استحقينا الفوز في جميع مبارياتنا السابقة على النصر، وعندما تفوز بمباراة تكون قد حققت شيئا جيدا، أو كنت أفضل من الفريق الآخر في تنفيذ بعض الخطوات، ونادراً ما يقدم الفريق مستوى أقل من المنافس ويفوز، ولكن الشائع أن الفائز هو الأفضل".

واختتم قائلا: "لا يمكن أن نتجاهل أيضا غياب الحظ عن المباريات، وإمكانية حسم إحدى النقاط في آخر اللحظات، وفي مبارياتنا مع النصر يكون هناك تعادل في الأداء والقوة دائماً، وهناك تفاصيل صغيرة ترجح فوز فريق على الآخر".