أقوى 20 رجل في العالم يتنافسون في دبي للتتويج باللقب العالمي

المصدر: وام

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أقوى رجل في العالم "ورلد ألتيميت سترونغ مان" في الشرق الأوسط عن تفاصيل النسخة الثانية من الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه دبي يومي غد وبعد غد في برج بلازا وميدان و يتنافس فيه 20 من أقوى الرياضيين العالميين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق ميدان بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام واللجنة المنظمة للبطولة وعدد من الرياضيين المشاركين و ممثلي وسائل الإعلام العالمية التي حضرت إلى دبي لمتابعة الحدث.

وتحدث أمين عام مجلس دبي الرياضي ومارك بويد مدير بطولات ألتيميت سترونغ مان العالمية، ومارتين بونش المدير العام للعمليات، وإدي هول بطل العالم الشهير في بطولات ألتيميت سترونغ مان وصاحب الرقم القياسي في حمل الأوزان، والبطل العالمي والنجم السينمائي الشهير هافثور بيرجسون حامل لقب بطولة العالم.

وبعد النجاح الكبير الذي تحقق للنسخة الأولى في منطقة محمية المرموم الطبيعية، جاء اختيار برج بلازا تزامنا مع تنظيم فعاليات تحدي دبي للياقة وتنافس الأبطال الأقوى في العالم تحت أطول برج في العالم ما يعكس الترابط بين الحدث والمدينة ورموزها الحضارية والمعمارية الشامخة.

ويقام اليوم الثاني من البطولة بمضمار ميدان المضمار الأكبر والأجمل لسباقات الخيول في العالم الذي يستضيف كأس دبي العالمي للخيول والعشرات من الفعاليات الرياضية والمجتمعية والثقافية والاقتصادية.

وقال سعيد حارب إن هذه البطولة تكتسب أهمية كبرى لدينا وهي تحتل مكانة مميزة في أجندة فعالياتنا السنوية المتنوعة بعدما أصبحت دبي ملتقى النجوم وأبطال العالم".

وأضاف: "يسهم تنظيم هذه البطولة في تعزيز التنوع في الرياضات الذي يحرص مجلس دبي الرياضي على تحقيقه من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة و للجمهور من أكثر من 200 جنسية يعيشون في دبي لمتابعة بطولات رياضية مختلفة حيث يتزامن تنظيم البطولة مع تحدي دبي للياقة البدنية، الذي يلهب حماس الملايين سنويا من مختلف الأعمار والنسيات ويحثهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني الأمر الذي يحقق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأكثر نشاطا وحيوية في العالم".

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة على انطلاق البطولة في تمام الساعة السادسة مساء غد بمنطقة برج بلازا داون تاون دبي خلف برج خليفة.

ويسعى الرياضيون المشاركون من أبطال العالم إلى كسر الأرقام القياسية العالمية في رفع أثقل الأوزان (ديدليفت) من خلال محاولتهم رفع أوزان تزيد عن 500 كيلوغرام.

وتنطلق منافسات اليوم الثاني مساء بعد غد في ميدان وسيقوم المشاركون بالتنافس على الشاحنات التي يزيد وزنها عن 30 طنا باستخدام ظفيرة وحبل للوصول بها إلى مسافة محددة بأعلى سرعة ممكنة إلى جانب منافسات آخرى.