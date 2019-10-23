غوريتش: النصر قادر على المنافسة في الدوري

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد الكرواتي كرونوسلاف غوريتش مدرب النصر أن قطار الدوري لم يفت أمام النصر ومازالت الفرصة متاحة للمنافسة على لقب دوري الخليج العربي ويخوض التحدي الحالي من أجل هذه المهمة، مشيراً إلى اأنه لا يملك "عصا سحرية" للتغيير بصورة سريعة حيث تولى مهمة التدريب قبل أيام قليلة فقط وحرص على تعزيز الطاقة الإيجابية لدى الفريق والتركيز على الجانب النفسي في المقام الأول.

وأضاف كرونوسلاف في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ضيفه شباب الاهلي بعد غد الجمعة في قمة الجولة الخامسة، أن المواجهة لن تكون سهلة أمام وصيف الدوري الذي يتميز بالاستقرار سواء على مستوى التشكيلة أو الجهاز الفني إضافة إلى وجود عناصر تملك الحلول في المباريات الكبيرة مثل مواجهات الديربي.