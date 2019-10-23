6 معايير إلزامية للحصول على الرخصة الآسيوية

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

يعد الحصول على الترخيص الآسيوي 2019-2020، شرطاً أساسياً لمشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا، ومؤخراً قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية في رابطة المحترفين الإماراتية منح الترخيص الآسيوي لـ 10 أندية هي:

شباب الأهلي، العين، الجزيرة، عجمان، النصر، كلباء، الوصل، الشارقة، الوحدة، وبني ياس، بينما رفضت أربعة أندية وهي: الظفرة، دبا، الفجيرة، والإمارات لعدم استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص.

كما قررت اللجنة عدم منح الترخيص لشركات كرة القدم التي لم تستوف المعايير المطلوبة في نظام تراخيص الأندية على أن يتم منح الأندية التي لم تحصل على الرخصة فرصة لاستئناف قرار اللجنة في فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان القرار.

معايير إلزامية

والحصول على رخصة الاتحاد الآسيوي يتطلب استكمال معايير إلزامية محددة في 6 جوانب هي: الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية، ومعايير الأعمال والتجارة والترويج، ودون استكمال هذه المعايير فقد يعاقب النادي أو يمنع من المشاركة في مسابقات الأندية الآسيوية، ويعد المعيار المالي السبب الرئيسي في عدم منح الأندية للترخيص .

كما أشار بذلك الخبراء، وتشير لائحة تراخيص الأندية الإماراتية إلى أن المعايير المذكورة هي الحد الأدنى من المتطلبات ذات الصلة، ويجوز لمقدم طلب الترخيص أن يبلغ عن تبنيه لأعلى مقاييس الجودة فيما يتعلق بأي من المعايير وذلك إذا ارتأى له ذلك.

ثلاث فئات

وأشارت اللائحة إلى أن المعايير السابقة تنقسم إلى ثلاث فئات منفصلة على النحو التالي: الفئة الأولى: «A» وهي إلزامية أي في حال عدم استيفاء مقدم طلب الترخيص لأي من المعايير،«A» لا يجوز منحه ترخيصاً للمشاركة في مسابقات أندية لجنة دوري المحترفين و/‏ أو مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

والفئة الثانية هي «B» وهي إلزامية كذلك أي في حال عدم استيفاء مقدم طلب الترخيص لأي من المعايير «B»، يتم توقيع العقوبة التي يحددها مانح الترخيص إلا أنه يمنح ترخيصاً للمشاركة في مسابقات أندية، ولجنة دوري المحترفين أو مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأما الفئة الثالثة فهي «C» وهي لأفضل الممارسات الموصى بها وفي حال عدم الالتزام بها، فإنه لا يتم توقيع عقوبات ولا يرفض طلب الترخيص. وقد تصبح بعض المعايير «إلزامية» فيما بعد.

خير ممثل

وقال سالم ظاعن المدير التنفيذي لنادي الشارقة: نتمنى أن نكون خير ممثل للإمارات في البطولة الآسيوية، بالرغم من أن مستويات الأندية المشاركة هذا الموسم مختلفة وأقوى لكننا على ثقة تامة بتقديم صورة إيجابية بفضل الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووجود إدارة محترفة في رئاسة النادي وشركة الكرة.

واستعدادات طيبة من قبل مدربنا الوطني عبد العزيز العنبري، وأضاف: هناك معايير موضوعة للحصول على الترخيص الآسيوي منها المالية والبنى التحتية، والجاهزية من طاقم عمل ونوعية التذاكر وطريقة دخول وخروج الجمهور وأماكن جلوس الاعلاميين وغيرها من الاشتراطات التي يضعها الاتحاد الآسيوي، وتابع:

البنى التحتية متوفرة في معظم أنديتنا، ومجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي يضع قوانين أقوى من نظيرتها في الاتحاد الآسيوي، حيث يشترط الجاهزية التامة، في المجمل فإن معايير اتحاد الكرة المحلية لا تقل عن نظيرتها الآسيوية إن لم تتفوق عليها.

2017

في عام 2017 قررت لجنة التراخيص رفض منح العين الترخيص الآسيوي، ومنح رخصة مشروطة للجزيرة والوحدة، كما استبعدت ملف شباب الأهلي، بينما اعتبرت أن خمسة أندية استوفت الشروط، هي الظفرة، النصر، الوصل، الإمارات والشارقة، وكان من المفترض أن يمثل الإمارات الجزيرة بطل الدوري والوصل الوصيف والوحدة بطل الكأس، على أن يلعب شباب الأهلي أو العين في الملحق، إلا أن قرار لجنة التراخيص قلب التوقعات.

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أنشأ الاتحاد الآسيوي النظام الإلكتروني لإدارة ترخيص الأندية، الذي يتم من خلاله رفع كل الوثائق أو الأدلة التي تقدم إلى لجنة دوري المحترفين، ضمن المهلة المحددة، حيث يقوم بالمراقبة، وإجراء «زيارات تفتيشية مفاجئة».

كما يتم منح الأندية مهلة 5 أيام عقب رفض الترخيص للاستئناف على القرار وتقديم الأدلة والوثائق والمستندات، وعقب إغلاق النظام الإلكتروني لا يمكن قبول أي مستندات بعد هذا التاريخ.

الحاج: المعيار المالي السبب الرئيس في الرفض

أكد عبد الكريم الحاج المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي أن المعيار المالي أو الالتزامات المالية هي السبب الرئيسي في رفض الأندية وعدم منحها الترخيص الآسيوي.

مشيراً إلى أن هذا الجانب يقف عقبة أمام العديد من الأندية ويرتبط بكل الجوانب المالية التي تخص النادي من عقود لاعبين ومدربين والتزامات مالية وخلافه، لافتاً إلى أن على النادي الراغب في الحصول على الترخيص أن يوفق أوضاعه في هذا الجانب المهم.

وقال: هناك معايير أخرى تتسبب في رفض لجنة التراخيص منح الأندية الرخصة وهي أسباب تالية للسبب المالي من ناحية الشيوع وهي معايير البنى التحتية من إنارة وملاعب وأجهزة تقنية تتطلبها اللعبة وتعد مسألة رئيسية في استضافة المباريات وخلافه أي أن يكون النادي مهيأً تماماً للنشاط الكروي، كذلك شهادة المدرب، وهذه أمور تخضع تحت المعيار الإداري.

وقال: هناك جملة من الفوائد التي تجنيها الأندية الحاصلة على الترخيص الآسيوي والتي لا تتوقف عند المشاركة في دوري أبطال آسيا، لذا تحرص الأندية على الحصول عليها.

وتتمثل في استيفاء النادي لكل المعايير المطلوبة وتجهيزه على أعلى مستوى من كوادر إدارية واشتراطات ومرافق وبنى تحتية وغيره، فكل هذه الأمور مطلوبة للحصول على الترخيص الآسيوي ما يعود بالنفع على النادي ككل بحيث تصبح أندية متطورة وملبية لاحتياجات العصر.

واختتم عبد الكريم الحاج المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي حديثه بالقول: «إن الحصول على الترخيص الآسيوي يصب في مصلحة الأندية الإماراتية ولا غنى عنه».

راشد: دبا تقدم بطلب استئناف

أكد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة أن إدارة ناديه تقدمت بطلب للجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية في رابطة المحترفين للاستئناف على القرار الصادر نهاية الأسبوع الماضي برفض منح نادي دبا الترخيص الآسيوي، ونادي دبا أحد الأندية الأربعة التي رفضت لجنة التراخيص منحها الرخصة الآسيوية إلى جانب أندية:

الظفرة، والفجيرة والإمارات، حيث فتحت اللجنة الباب أمام الأندية الأربعة للاستئناف على القرار في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام بعد صدوره، وقال بن عبود: لقد قدمنا الأدلة اللازمة التي تثبت سلامة موقفنا في طلب الاستئناف ونتطلع إلى قبوله ومنح نادي دبا الترخيص، لافتاً إلى أن هناك خلافاً في الرؤى بين إدارة النادي وبين لجنة التراخيص وهذه وجهة نظرهم.

مشيراً إلى أن لجنة تراخيص الأندية هي من تبت في الاستئناف عندما تجتمع ولا نعرف موعد الاجتماع، موضحاً أن اللجنة أعطت الأندية المرفوضة مهلة خمسة أيام عقب إصدار القرار لتقديم طلب الاستئناف وعلى ضوء ذلك تقدمنا بالطلب.

وأضاف: بالرغم من هبوط نادي دبا الفجيرة إلى دوري الدرجة الأولى إلا أنه يتطلع إلى الحصول على الترخيص الآسيوي وكأنه موجود في دوري المحترفين.

مشيراً إلى أن هناك بنوداً تسببت في رفض منحنا الترخيص، ولدينا ثقة كبيرة في الحصول على الرخصة في نهاية المطاف، واختتم قائلاً: نتطلع إلى أن تقبل اللجنة المستندات والأدلة التي قمنا بتقديمها في طلب الاستئناف ولدينا قناعة بسلامة موقفنا وثقتنا موجودة في لجنة التراخيص في قبول الاستئناف والموافقة على الطلب.