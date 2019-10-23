خليل غانم: لم نتدخل في عمل كاميلي وقادرون على النهوض

المصدر: خورفكان - محمد فضل

قلل خليل غانم رئيس شركة خورفكان لكرة القدم، من مخاوف جماهير ناديه بشأن الوضعية الحالية التي يعيشها «نسور خورفكان» بعد تعرض فريقه لثلاث هزائم وحصوله على نقطة وحيدة بعد تعادله أمام حتا. وأشار غانم في حديث لـ «البيان الرياضي» إلى أن مشوار الدوري لا يزال طويلاً وليس هناك أي داعٍ للقلق بعد مرور أربع جولات فقط على انطلاقة مسابقة دوري الخليج العربي.

لافتاً الى أن خورفكان قادر على النهوض من الكبوة الحالية في أي جولة من جولات الدوري، ومنوهاً إلى أن الفارق بين الأندية من خلال النظر لجدول الترتيب ليس بالمخيف، وربما يدفعنا فوز وحيد إلى وسط الترتيب.

رفض ومسؤولية

ورفض غانم تحميل المدرب البرازيلي كاميلي، الذي تم الاستغناء عنه قبل أيام، مسؤولية تراجع النتائج الماضية، منوهاً إلى أن المسؤولية مشتركة وهناك جوانب يتحملها المدرب وأخرى يتحملها اللاعبون.

وبالتأكيد لن نستثني أٌنفسنا من المسؤولية، مبدياً تحفظه عن ذكر الأسباب التي أدت إلى إبعاد كاميلي، متمنياً له التوفيق في مشواره القادم، ونفى غانم أي تدخل من قبلهم في عمل الجهاز الفني، كما رحب بالصربي غوران، معرباً عن أمله في أن ينجح في مسعاه ويتمكن من نقل خبراته إلى خورفكان، مشيراً الى أن شركة كرة القدم كانت تفاضل بين أكثر من مدرب ووقع الاختيار على غوران الذي يمتلك خبرة كبيرة في دورينا.

صيانة الملعب

واعرب غانم عن أمله في الانتهاء من أعمال الصيانة والتشييد التي تطال أروقة نادي خورفكان حالياً، وقال مع احترامنا وتقديرنا وشكرنا لإدارة نادي اتحاد كلباء الذين وفروا لنا كل سبل الراحة من اجل إقامة مباريات الدوري والكأس على ملعبهم، لكن أعود وأقول بأن من مصلحة فريقنا خوض مبارياته على ملعبه الذي يعرفه اللاعبون .

لافتاً للسلبيات التي تصيب الأندية التي تلعب ربما كل مباريات الذهاب خارج ملعبها الأساسي، فضلاً عن عزوف الجماهير عن مرافقة الفريق بعكس قيام المباراة على ملعبنا، حيث لها تأثيرات إيجابية على اللاعبين، وتحفز الجماهير للمجيء.