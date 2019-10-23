مينديز: الاستقرار وروح الفريق الواحد سـر توهج الشارقة

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد ريان مينديز لاعب فريق الشارقة ومنتخب الرأس الأخضر، أن عوامل عدة وراء توهج فريق الشارقة هذا الموسم، والتي ترجمها بحصد العلامة الكاملة في الجولات الأربع الماضية، أبرزها حالة الاستقرار سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري.

وأضاف مينديز لـ«البيان الرياضي»، إن بعض الأندية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ترتكب خطأ بإجراء تغييرات جذرية وكبيرة على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني، إلا أن هذه الخطوة قد لا تؤتي ثمارها في أحيان كثيرة، وينجم عنها تحقيق نتائج سلبية بخلاف الاستقرار الذي يعتبر عاملاً مهماً يساعد الفريق على تحقيق أهدافه والمحافظة على مستواه غالباً.

تكاتف اللاعبين

ولفت مينديز الذي يخوض موسمه الثاني مع الشارقة إلى أن فريق الشارقة لا يختلف كثيراً عن الموسم الماضي، ويعتبر تكاتف اللاعبين مع بعض أحد أهم العناصر التي قادت إلى حصد النتائج الإيجابية، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقدمه المدرب عبدالعزيز العنبري إلى جانب بقية العاملين في نادي الشارقة.

وأكد مينيديز أن طموحاته هذا الموسم تتجلى في المساهمة بحصد إنجازات جديدة مع الفريق وصناعة وتسجيل أكبر عدد من الأهداف والعمل جنباً إلى جنب مع بقية أعضاء وأسرة فريق الشارقة سعياً إلى تلبية طموحات وتطلعات جمهور الشارقة ومحبيه، متمنياً تحقيق مزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة.

مواجهة صعبة

وأشار مينديز إلى أن المواجهة الأخيرة التي جمعتهم بالوصل لم تكن سهلة رغم الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، حيث يعتبر «الإمبراطور» من الفرق الكبيرة إلا أن الشارقة استطاع حسم المواجهة بالأفضلية بعد المستوى المميز والمجهود الكبير ببذل أقصى طاقاتهم للخروج بفوز ثمين.

وأردف: خضنا تدريبات مكثفة في الفترة الماضية من الظهور بصورة قوية وعدم استقبال أهداف، وأمامنا مباراة في الجولة المقبلة أمام حتا تتطلب تقديم مزيد من العطاء والجهد، وسنحرص على مواصلة التألق والنجاح، أو سنتعامل مع كل مباراة بروح الفريق الواحد بعيداً عن الأهداف الشخصية المتمثلة في تسجيل الأهداف، لأن في النهاية الأهم هو فوز الفريق، ولا يهم من سجل الهدف.