الوصل والجزيرة.. حلم الإمارات العربي

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن، دبي - خالد المهيري

يحمل فريقا الوصل والجزيرة حلم الإمارات في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بهدف وضع خطوة في ربع النهائي أولاً، ثم مواصلة التقدم نحو النهائي والمنافسة على اللقب.

ويستضيف ملعب زعبيل اليوم (19:30) لقاء الوصل مع نظيره اتحاد جدة السعودي في ذهاب دور الـ16 للبطولة.

وتتشـــــابه ظروف «الإمبراطور» مع «العميد» السعودي، إذ يدخل الوصل اللقاء على أمل تعويض الخسائر التي لحقت به في دوري الخليج العربي، عقب الهزيمة الكبيرة من الشارقة بخماسية لهدف واحد، بالإضافة إلى عدد من الغيابات المؤثرة.

فيما يدخل اتحاد جدة اللقاء هو الآخر «جريحاً» بقيادة المدرب محمد العبدلي الذي تولى تدريب الفريق عقب إقالة المدرب التشيلي خوسيه سييرا لسوء النتائج.

وخاض اتحاد جدة التدريب على ملعب زعبيل، عقب وصوله إلى مطار دبي الدولي، حيث حظيت البعثة باستقبال حافل من قبل إدارة الوصل.

ويحل الجزيرة ضيفاً على شقيقه الإسماعيلي المصري الليلة في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات. وأعلن مدرب الجزيرة مارسيل كايزر قائمة بـ19 لاعباً تشهد غياب الأسلحة الهجومية الفتاكة، حيث يغيب علي مبخوت لأسباب مجهولة، ومراد باتنا بداعي عدم اكتمال الجاهزية، والبرازيلي ماركوس كينو للإصابة، وعمر عبدالرحمن، وخلفان مبارك الذي يتغيب للإصابة.