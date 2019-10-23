30 نجماً يتنافسون على الكرة الذهبية

المصدر: باريس- رويترز

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» عن قائمة مختصرة من 30 لاعباً مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وسيطر ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ترشيحات الجائزة.

وضمت القائمة كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة، اللذين فازا بالجائزة معاً عشر مرات، لكن نيمار زميل ميسي السابق، الذي يلعب حالياً في باريس سان جيرمان، غاب عن الترشيحات.

وتضم القائمة: فان دايك وفيرمينو وبيكر وجورجينيو وألكسندر-أرنولد وماني وصلاح (ليفربول)، وسيلفا ومحرز ودي بروين وسترلينج وأجويرو (مانشستر سيتي) وسون هيونج- مين ولوريس (توتنهام) وميسي وجريزمان ودي يونج وتير شتيجن (برشلونة)، وهازارد وبنزيمة (ريال مدريد)، ورونالدو ودي ليخت (يوفنتوس) وليفاندوفسكي (بايرن)، وتاديتش وفان دي بيك (أياكس) ومبابي وماركينيوس (سان جرمان) وأوباميانج (أرسنال) وكوليبالي (نابولي) وفيلكس (أتلتيكو مدريد).