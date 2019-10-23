شايفر... شيبة بهمة الشباب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

على الرغم من أن الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس يعتبر الأكبر سناً وسط مدربي أندية الدولة، لكنه الأكثر نشاطاً وهمة وتواجداً في ملاعب كرة القدم.

حيث يحرص المدرب البالغ من العمر 69 عاماً، على متابعة مباريات الدوري من داخل الاستادات المختلفة داخل العاصمة وخارجها، وتحديداً مراقبة الفريق الذي سيلتقيه في الجولة المقبلة.

كما أن يتابع جميع مباريات السماوي تحت 21 سنة للوقوف على مستوى اللاعبين، وكذلك مباريات المراحل السنية، بجانب مهامه مع الفريق الأول الذي يخضعه أحياناً لتدريبات صباحية وينقل التمارين إلى الشاطئ بعيداً عن الملعب.

ويلاحظ أيضاً حماس شايفر خلال المباريات بوقوفه على خط الملعب خلال 90 دقيقة، مقدماً النصح والتوجيهات للاعبيه، وانعكس هذا الاهتمام الذي يؤديه بهمة كبيرة، يعجز عنها الشباب من المدربين على نتائج فريقه الإيجابية في المنافسات المحلية وكرة القدم الجميلة، التي ظل يتميز بها الفريق منذ بداية الموسم.