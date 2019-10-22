إيزيتش: أعلم نقاط القوة والضعف لدى الجزيرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الصربي ميودراج إيزيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي المصري إن فريقه جاهز لمواجهة الجزيرة، ويعلم نقاط القوة والضعف لدى الخصم، واللاعبين والجهاز الفني لديهم الحوافز الإيجابية لتقديم مباراة جيدة ونأمل أن تكلل بالفوز، "يذكر أن إيزيتش لديه تجربه في الدوري الإماراتي ودرّب فريق خورفكان خلال موسم 2018".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الذهاب والتي تجمع الإسماعيلي والجزيرة غداً على ملعب الأول، في دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وأوضح إيزيتش أن فريقه يعاني من بعض الغيابات، لكن في الوقت نفسه لديه البديل الجاهز لتعويضها، وبنفس المستوى. مشيراً إلى أن فريقه يطمح في عبور عقبة الجزيرة الصعبة والتأهل إلى دور الثمانية للبطولة.

في السياق نفسه قال باهر المحمدي كابتن الإسماعيلي إن الجماهير الداعم الأول للفريق، وطموح اللاعبين بتقديم مباراة تليق باسم "الدراويش" مع الأخذ في الاعتبار أن البطولة مختلفة كلياً عن الدوري المصري.