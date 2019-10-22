الرمادي: عجمان لا يُقيِم الوحدة بنتائج 4 جولات

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، انه يواجه ضيفه الوحدة مساء الخميس ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، وهو يعلم ان الوحدة فريق كبير لا يُقاس بنتائج أول 4 مباريات في الدوري، مشيراً إلى ان الوحدة يظل دائماً من بين المرشحين لمنصات التتويج في جميع البطولات، وخسارته في مباراة أو مباراتين لا يقلل من مكانته أو مستواه فهو يملك لاعبين معروفين.

وقال الرمادي ان تركيزه على الوحدة مثل جميع المنافسين فكل مباراة لها أهميتها القصوى وعجمان يرفع دائماً شعار حصد مزيد من النقاط مع جميع المنافسين، وقلل الرمادي من أي تأثيرات فنية لغياب المحترف المالي حامد دومبيا المصاب بكسر مضاعف في الجولة الماضية، وقال ان الفريق لديه أكثر من 3 لاعبين في نفس المركز وسيكون اختيار بديل دومبيا من بين الأكثر جاهزية بعد التدريب الأخير الذي يجريه الفريق مساء الأربعاء.