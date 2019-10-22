الانضباط تغرم خورفكان 10 آلاف درهم لغياب طبيب الرديف

المصدر: دبي- العوضي النمر

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة نادي خورفكان بالغرامة المالية 10 آلاف درهم مع توجيه إنذار، وذلك لغياب الطبيب بقائمة فريق الرديف للمرة الثالثة على التوالي، رغم التنبيه بضرورة وجود طبيب وفق تعميم رابطة المحترفين.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مقر اتحاد الكرة بدبي، وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة حمدان الزيودي: ان الاجتماع لم يشمل أي عقوبات على الفريق الأول لأندية دوري الخليج العربي وكذلك فرق دوري الدرجة الأولى حيث لم ترفع للجنة أي تقارير تتعلق بالمخالفات، وإنما جاءت العقوبات فقط على لاعبي المراحل السنية حيث غرمت اللجنة نادي بني ياس 10 آلاف درهم مع توجيه الإنذار لتلفظ جماهيره بشكل غير لائق على جماهير نادي عجمان في المباراة التي جمعت فريقهما تحت 16 عاما، إضافة لإيقاف لاعب عجمان زايد ثلاث مباريات وتغريمه 1500 درهم لقيامه بحركات فاضحة تجاه جماهير بني ياس.

وأوقفت اللجنة لاعب الوحدة تحت 16 سنة خليفة محمد صالح مباراتين مع الغرامة المالية ألف درهم لتلفظه بألفاظ نابية تجاه حكم فريقه مع النصر.